Kadınlar Basketbol Süper Ligi
37 dakika önce
Salon: Kadir Has Kongre Merkezi Hakemler: Aydın Karaçam, Murat Amaç, Halil ErkoçBellona Kayseri Basketbol: Sims 16, Ezgi Manlacı 3, Meryem Gültekin, Gamze Takmaz 3, Ibekwe 17, Ivankovic 25, Gizem Sezer 1, Miljkovic 7BOTAŞ: Cuic 22, Olcay Çakır Turgut 8, Büşra Akbaş 12, Krivacevic 8, Williams...
Salon: Kadir Has Kongre Merkezi
Hakemler: Aydın Karaçam, Murat Amaç, Halil Erkoç
Bellona Kayseri Basketbol: Sims 16, Ezgi Manlacı 3, Meryem Gültekin, Gamze Takmaz 3, Ibekwe 17, Ivankovic 25, Gizem Sezer 1, Miljkovic 7
BOTAŞ: Cuic 22, Olcay Çakır Turgut 8, Büşra Akbaş 12, Krivacevic 8, Williams 14, Melis Gülcan 3, Sehernaz Çidal 3, Kübra Erat 16, Aylin Darınç
1. Periyot: 19 - 23
Devre: 33 - 40
3. Periyot: 49 - 66
Kadınlar Basketbol Süper Ligi 17. hafta karşılaşmasında BOTAŞ, deplasmanda Bellona Kayseri Basketbol'u 86-72 yendi.
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Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 06:09 Kaynak: AA
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