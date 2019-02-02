Son Dakika Haberleri: Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Kadınlar Basketbol Süper Ligi

37 dakika önce

Salon: Kadir Has Kongre Merkezi Hakemler: Aydın Karaçam, Murat Amaç, Halil ErkoçBellona Kayseri Basketbol: Sims 16, Ezgi Manlacı 3, Meryem Gültekin, Gamze Takmaz 3, Ibekwe 17, Ivankovic 25, Gizem Sezer 1, Miljkovic 7BOTAŞ: Cuic 22, Olcay Çakır Turgut 8, Büşra Akbaş 12, Krivacevic 8, Williams...

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Salon: Kadir Has Kongre Merkezi


Hakemler: Aydın Karaçam, Murat Amaç, Halil Erkoç

Bellona Kayseri Basketbol: Sims 16, Ezgi Manlacı 3, Meryem Gültekin, Gamze Takmaz 3, Ibekwe 17, Ivankovic 25, Gizem Sezer 1, Miljkovic 7

BOTAŞ: Cuic 22, Olcay Çakır Turgut 8, Büşra Akbaş 12, Krivacevic 8, Williams 14, Melis Gülcan 3, Sehernaz Çidal 3, Kübra Erat 16, Aylin Darınç

1. Periyot: 19 - 23

Devre: 33 - 40

3. Periyot: 49 - 66

Kadınlar Basketbol Süper Ligi 17. hafta karşılaşmasında BOTAŞ, deplasmanda Bellona Kayseri Basketbol'u 86-72 yendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 06:09 Kaynak: AA

Spor
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