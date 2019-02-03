Kadınlar Basketbol Süper Ligi
27 dakika önce
Salon: Mustafa Dağıstanlı Spor SalonuHakemler: Erhan Gürsel, Yiğit Emre Şimşek, Hande ÖztürkCanik Belediyespor: İrem Yılmaz, Betül Kutlu 11, Dilara Tongar 20, Deniz Çolakoğlu 14, Candide Öztürk 6, James 6, Neslihan Demir 8Mersin Büyükşehir Belediyespor: Asena Yalçın 10, Avinar Kaya 5,...
Salon: Mustafa Dağıstanlı
Spor Salonu
Hakemler: Erhan Gürsel, Yiğit Emre Şimşek
, Hande Öztürk Canik Belediyespor
: İrem Yılmaz, Betül Kutlu
11, Dilara Tongar 20, Deniz Çolakoğlu
14, Candide
Öztürk 6, James 6, Neslihan Demir
8 Mersin Büyükşehir Belediyespor
: Asena Yalçın 10, Avinar Kaya 5, Melisa Korkmaz 5, Gonca Karataş
6, Petronyte 16, Özge Karataş
11, Sasa
Cado 18, Deniz Aygül 14, Walker 14, Anderson 24
1. Periyot: 17-24
Devre: 36-57
3. Periyot: 44-90
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Mersin Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Canik Belediyespor'u 123-65 yendi.
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Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 06:49 Kaynak: AA
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