Son Dakika Haberleri: Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Kadınlar Basketbol Süper Ligi

27 dakika önce

Salon: Mustafa Dağıstanlı Spor SalonuHakemler: Erhan Gürsel, Yiğit Emre Şimşek, Hande ÖztürkCanik Belediyespor: İrem Yılmaz, Betül Kutlu 11, Dilara Tongar 20, Deniz Çolakoğlu 14, Candide Öztürk 6, James 6, Neslihan Demir 8Mersin Büyükşehir Belediyespor: Asena Yalçın 10, Avinar Kaya 5,...

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Salon: Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu

Hakemler: Erhan Gürsel, Yiğit Emre Şimşek, Hande Öztürk

Canik Belediyespor: İrem Yılmaz, Betül Kutlu 11, Dilara Tongar 20, Deniz Çolakoğlu 14, Candide Öztürk 6, James 6, Neslihan Demir 8

Mersin Büyükşehir Belediyespor: Asena Yalçın 10, Avinar Kaya 5, Melisa Korkmaz 5, Gonca Karataş 6, Petronyte 16, Özge Karataş 11, Sasa Cado 18, Deniz Aygül 14, Walker 14, Anderson 24

1. Periyot: 17-24

Devre: 36-57

3. Periyot: 44-90

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Mersin Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Canik Belediyespor'u 123-65 yendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 06:49 Kaynak: AA

Emre Şimşek, Mustafa Dağıstanlı, Büyükşehir Belediyespor, Spor
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