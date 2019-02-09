Son Dakika Haberleri: Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Kadınlar Basketbol Süper Ligi

1 saat önce

Salon: AnkaraHakemler: Murat Ciner, Umut Özgün Ergün, Samet ErdoğanBOTAŞ: Cuic 24, Melis Gülcan 19, Büşra Akbaş 5, Kübra Arat 7, Williams 4, Erdenay Topçu 13, Olcay Çakır Turgut, Krivacevic 10, Sehernaz Çidal 9Canik Belediyespor: Gülşah Duman 4, Dilara Tongar 2, Deniz Çolakoğlu 7, Holmes 10,...

Kadınlar Basketbol Süper Ligi, System.String[]
Salon: Ankara

Hakemler: Murat Ciner, Umut Özgün Ergün, Samet Erdoğan

BOTAŞ: Cuic 24, Melis Gülcan 19, Büşra Akbaş 5, Kübra Arat 7, Williams 4, Erdenay Topçu 13, Olcay Çakır Turgut, Krivacevic 10, Sehernaz Çidal 9

Canik Belediyespor: Gülşah Duman 4, Dilara Tongar 2, Deniz Çolakoğlu 7, Holmes 10, James 27, Candide Öztürk 2, Betül Kutlu 6, İrem Gökçe Atasayar

1. Periyot: 24-9

Devre: 46-26

3. Periyot: 65-41

Beş faulle çıkan: 34.37 James (Canik Belediyespor)

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında BOTAŞ, sahasında Canik Belediyespor'u 91-58 yendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 03:36 Kaynak: AA

Deniz Çolakoğlu, Olcay Çakır, Williams, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kartal'da Yıkılan Binanın Ardından Uzmanlar Uyardı: İstanbul'da 1,1 Milyon Bina Etkilenir Danla Bilic'ten Şaşırtan İtiraf: Evli Bir Ünlü Erkek Bana Dün Gece Çok Güzeldi Diye Mesaj Attı

Erdoğan: Tank Palet Fabrikasının Satılması Asla Söz Konusu Değildir Erdoğan'dan Kentsel Dönüşüm Sinyali: Kesinlikle Uygulayacağız
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.2.2019 16:45:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kadınlar Basketbol Süper Ligi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]