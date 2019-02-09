Kadınlar Basketbol Süper Ligi
30 dakika önce
Salon: Servet TazegülHakemler: Turgut Işık, Seyhan Topaloğlu, Yiğit GönültaşMersin Büyükşehir Belediyespor: Asena Yalçın, Melis Talay 10, Petronyte 28, Cado 16, Walker 18, Burcu Çiğil, Gonca Karataş, Anderson 18, Deniz Aygül 2Beşiktaş: Mitchell 17, Esra Erden Atacan 8, Bahar Çağlar 7, Kübra...
Salon: Servet Tazegül
Hakemler: Turgut Işık, Seyhan Topaloğlu, Yiğit Gönültaş
Mersin Büyükşehir Belediyespor: Asena Yalçın, Melis Talay 10, Petronyte 28, Cado 16, Walker 18, Burcu Çiğil, Gonca Karataş, Anderson 18, Deniz Aygül 2
Beşiktaş: Mitchell 17, Esra Erden Atacan 8, Bahar Çağlar 7, Kübra İmren Siyahdemir 8, Akhator 22, Epoupa 2, Bahar Yapar, Nurcan Ceren Ciğerci, Mircheva 11
1. Periyot: 31-17
Devre: 56-27
3. Periyot: 82-55
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında Mersin Büyükşehir Belediyespor, sahasında Beşiktaş'ı 92-75 yendi.
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 04:07 Kaynak: AA
Kayserispor-Fenerbahçe Maçının Hakemi Alper Ulusoy 4 Hafta Dinlendirilecek
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Milli Takımla Anlaştı
Levante'de Forma Giyen Antonio Tono Garcia Tutuklandı
Trabzonspor'da Sakatlığını Atlatan Jose Sosa Galatasaray Maçının Kadrosuna Alındı