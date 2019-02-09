Son Dakika Haberleri: Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Kadınlar Basketbol Süper Ligi

30 dakika önce

Salon: Servet TazegülHakemler: Turgut Işık, Seyhan Topaloğlu, Yiğit GönültaşMersin Büyükşehir Belediyespor: Asena Yalçın, Melis Talay 10, Petronyte 28, Cado 16, Walker 18, Burcu Çiğil, Gonca Karataş, Anderson 18, Deniz Aygül 2Beşiktaş: Mitchell 17, Esra Erden Atacan 8, Bahar Çağlar 7, Kübra...

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Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Turgut Işık, Seyhan Topaloğlu, Yiğit Gönültaş

Mersin Büyükşehir Belediyespor: Asena Yalçın, Melis Talay 10, Petronyte 28, Cado 16, Walker 18, Burcu Çiğil, Gonca Karataş, Anderson 18, Deniz Aygül 2

Beşiktaş: Mitchell 17, Esra Erden Atacan 8, Bahar Çağlar 7, Kübra İmren Siyahdemir 8, Akhator 22, Epoupa 2, Bahar Yapar, Nurcan Ceren Ciğerci, Mircheva 11

1. Periyot: 31-17

Devre: 56-27

3. Periyot: 82-55

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında Mersin Büyükşehir Belediyespor, sahasında Beşiktaş'ı 92-75 yendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 04:07 Kaynak: AA

Spor
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