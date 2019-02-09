Son Dakika Haberleri: Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Kadınlar Basketbol Süper Ligi

1 saat önce

Salon: Bodrum Belediyesi Binnaz KarakayaHakemler: Hüseyin Çelik, Ahmet Kemal Digilli, Seda EsenKırçiçeği Bodrum: Halime Vural 7, Büşra Turan 4, Beril Albayrak 17, Deniz Ataer 4, Aycan Birgül Aktaş, Begüm Taşkın 3, Kübra Turan 2, Banks 21Çukurova Basketbol: Bone 26, Şaziye İvegin Üner 17,...

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Salon: Bodrum Belediyesi Binnaz Karakaya

Hakemler: Hüseyin Çelik, Ahmet Kemal Digilli, Seda Esen

Kırçiçeği Bodrum: Halime Vural 7, Büşra Turan 4, Beril Albayrak 17, Deniz Ataer 4, Aycan Birgül Aktaş, Begüm Taşkın 3, Kübra Turan 2, Banks 21

Çukurova Basketbol: Bone 26, Şaziye İvegin Üner 17, Mestdagh 24, Sera Özelçi 9, Pelin Derya Bilgiç 13, Sevgi Uzun 4, Gray 10, Meltem Avcı 21, Naumenko 16

1. Periyot: 14-44

Devre: 31-72

3. Periyot: 43-109

Kadınlar Basketbol Süper Ligi 18. haftasında namağlup lider Çukurova Basketbol, galibiyeti bulunmayan son sıradaki Kırçiçeği Bodrum'u deplasmanda 82 sayı farkla 140-58 yendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 04:42 Kaynak: AA

Spor
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