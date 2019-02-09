Son Dakika Haberleri: Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Kadınlar Basketbol Süper Ligi

49 dakika önce

Salon: Ahmet CömertHakemler: Orkun Yurtdaş, Mustafa Akıllıoğlu, Murat DanışanGalatasaray: Sinem Ataş, Farhiya Abdi 7, Jefferson 27, Şerife Alperi Onar 5, Eda Şahin, Işıl Alben 14, Macaulay 11, İnci Güçlü, İrem Naz Topuz 7, Grigalauskyte 3OGM Ormanspor: Nilay Kartaltepe 18, Henry 10, Copper...

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Salon: Ahmet Cömert

Hakemler: Orkun Yurtdaş, Mustafa Akıllıoğlu, Murat Danışan

Galatasaray: Sinem Ataş, Farhiya Abdi 7, Jefferson 27, Şerife Alperi Onar 5, Eda Şahin, Işıl Alben 14, Macaulay 11, İnci Güçlü, İrem Naz Topuz 7, Grigalauskyte 3

OGM Ormanspor: Nilay Kartaltepe 18, Henry 10, Copper 18, Damla Gezgin 6, Miray Şahin 3, Gardner 4, Naile Çırak, Özge Kavurmacıoğlu, Ruzickova 12

1. Periyot: 13-24

Devre: 39-37

3. Periyot: 54-53

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında Galatasaray, sahasında OGM Ormanspor'u 74-71 mağlup etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 06:56 Kaynak: AA

İnci Güçlü, Işıl Alben, Sinem Ataş, Spor
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