Son Dakika Haberleri: Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Kadınlar Basketbol Süper Ligi

37 dakika önce

Salon: Prof. Dr. Turgay AtasüHakemler: Orhan Çağrı Hekimoğlu, Tolga Edis, Nazlı Çişil Güngörİstanbul Üniversitesi: Gülse Uğur 2, Neslişah Cora, Eylül Minez 5, Meltem Topaloğlu 1, Kardelen Gezgin 3, Yasemin Güneş 16, Hande Güven 4, Fall 5, Watkins 22Fenerbahçe: Özge Yavaş 5, Stokes 16, Merve Arı...

Kadınlar Basketbol Süper Ligi, System.String[]
Salon: Prof. Dr. Turgay Atasü

Hakemler: Orhan Çağrı Hekimoğlu, Tolga Edis, Nazlı Çişil Güngör

İstanbul Üniversitesi: Gülse Uğur 2, Neslişah Cora, Eylül Minez 5, Meltem Topaloğlu 1, Kardelen Gezgin 3, Yasemin Güneş 16, Hande Güven 4, Fall 5, Watkins 22

Fenerbahçe: Özge Yavaş 5, Stokes 16, Merve Arı 2, Tuğçe Canıtez 13, Zandalasini 13, Verameyenka 8, Ayşe Cora 9, Hartley 19, Esra Ural Topuz 2, Tilbe Şenyürek 2

1. Periyot: 20-23

Devre: 35-41

3. Periyot: 44-67

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda İstanbul Üniversitesi'ni 89-58 mağlup etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 06:00 Kaynak: AA

Eylül, Edis, Spor
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