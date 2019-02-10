Kadınlar Basketbol Süper Ligi
37 dakika önce
Salon: Prof. Dr. Turgay AtasüHakemler: Orhan Çağrı Hekimoğlu, Tolga Edis, Nazlı Çişil Güngörİstanbul Üniversitesi: Gülse Uğur 2, Neslişah Cora, Eylül Minez 5, Meltem Topaloğlu 1, Kardelen Gezgin 3, Yasemin Güneş 16, Hande Güven 4, Fall 5, Watkins 22Fenerbahçe: Özge Yavaş 5, Stokes 16, Merve Arı...
Salon: Prof. Dr. Turgay Atasü
Hakemler: Orhan Çağrı Hekimoğlu, Tolga Edis, Nazlı Çişil Güngör
İstanbul Üniversitesi: Gülse Uğur 2, Neslişah Cora, Eylül Minez 5, Meltem Topaloğlu 1, Kardelen Gezgin 3, Yasemin Güneş 16, Hande Güven 4, Fall 5, Watkins 22
Fenerbahçe: Özge Yavaş 5, Stokes 16, Merve Arı 2, Tuğçe Canıtez 13, Zandalasini 13, Verameyenka 8, Ayşe Cora 9, Hartley 19, Esra Ural Topuz 2, Tilbe Şenyürek 2
1. Periyot: 20-23
Devre: 35-41
3. Periyot: 44-67
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda İstanbul Üniversitesi'ni 89-58 mağlup etti.
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Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 06:00 Kaynak: AA
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