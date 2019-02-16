Kadınlar Basketbol Süper Ligi
1 saat önce
Salon: M.Sait ZarifoğluHakemler: Yücel Çilingir, Nihat Çetin, Hande ÖztürkOGM Ormanspor: Damla Zengin, Nilay Kartaltepe 5, Ruzickova 16, Henry 9, Copper 23, Miray Şahin 7, Ladin Özel 11, Özge Kavurmacıoğlu 13, Dila Aşkın 4, Havanur YılmazKırçiçeği Bodrum: Büşra Turan 2, Beril Albayrak 14,...
Salon: M.Sait Zarifoğlu
Hakemler: Yücel Çilingir, Nihat Çetin, Hande Öztürk
OGM Ormanspor: Damla Zengin, Nilay Kartaltepe 5, Ruzickova 16, Henry 9, Copper 23, Miray Şahin 7, Ladin Özel 11, Özge Kavurmacıoğlu 13, Dila Aşkın 4, Havanur Yılmaz
Kırçiçeği Bodrum: Büşra Turan 2, Beril Albayrak 14, Aycan Birgül Aktaş, Deniz Ataer, Banks 12, Kübra Turan 3, Begüm Taşkın, Halime Vural 7
1. Periyot: 21-11
Devre: 48-18
3. Periyot: 66-27
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde OGM Ormanspor, sahasında Kırçiçeği Bodrum'u 88-38 mağlup etti.
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Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 03:38 Kaynak: AA
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