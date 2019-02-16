Son Dakika Haberleri: Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Kadınlar Basketbol Süper Ligi

1 saat önce

Salon: Kadir Has Kongre Merkezi Hakemler: Turgut Işık, Cemil Uygül, Mustafa Candemir TabakBellona Kayseri Basketbol: Sims 33, Ezgi Manlacı 5, Meryem Gültekin 4, Gamze Takmaz 11, Ibekwe 26, Ivankovic 3, Gizem Sezer 13, Tuğba Oral 6, Aysun Yararbaş Yılmaz 3, Fatma Dikmen 2Canik Belediyespor:...

Kadınlar Basketbol Süper Ligi, System.String[]
Salon: Kadir Has Kongre Merkezi


Hakemler: Turgut Işık, Cemil Uygül, Mustafa Candemir Tabak

Bellona Kayseri Basketbol: Sims 33, Ezgi Manlacı 5, Meryem Gültekin 4, Gamze Takmaz 11, Ibekwe 26, Ivankovic 3, Gizem Sezer 13, Tuğba Oral 6, Aysun Yararbaş Yılmaz 3, Fatma Dikmen 2

Canik Belediyespor: Gülşah Duman 10, Dilara Tongar 12, Deniz Çolakoğlu 4, Holmes 19, James 30, Candide Öztürk 6, Betül Kutlu

1. Periyot: 21- 19

Devre: 42 - 35

3. Periyot: 72 - 51

Kadınlar Basketbol Süper Ligi 19. hafta karşılaşmasında Bellona Kayseri Basketbol, Canik Belediyespor'u 106-81 yendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 06:17 Kaynak: AA

Turgut Işık, Kayseri, basketbol, Spor
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