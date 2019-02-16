Salon: Kocaeli
Atatürk
Hakemler: Aydın Karaçam
, Serdar Saraç, Sedef Yarıcı İzmit
Belediyespor: Gizem Yavuz 22, Marina
Baş 23, Ceyda Sinan 2, Nazlıcan Ölçek 5, Melek Yusufoğlu 10, Emel Sığırcı 3, Nicole Hart, Ferda Yıldız Mersin Büyükşehir Belediyespor
: Burcu Çiğil 5, Melis Talay 15, Gonca Karataş
6, Petronyte 24, Anderson 8, Cado 20, Deniz Aygül 2, Walker 14, Asena Yalçın, Sena Özekli
1. Periyot: 12-28
2.Devre: 25- 56
3. Periyot: 50-79
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 19. hafta karşılaşmasında Mersin Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda İzmit Belediyespor'u 94-65 yendi.