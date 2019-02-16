Son Dakika Haberleri: Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Kadınlar Basketbol Süper Ligi

1 saat önce

Salon: Kocaeli AtatürkHakemler: Aydın Karaçam, Serdar Saraç, Sedef Yarıcı İzmit Belediyespor: Gizem Yavuz 22, Marina Baş 23, Ceyda Sinan 2, Nazlıcan Ölçek 5, Melek Yusufoğlu 10, Emel Sığırcı 3, Nicole Hart, Ferda YıldızMersin Büyükşehir Belediyespor: Burcu Çiğil 5, Melis Talay 15, Gonca Karataş...

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Salon: Kocaeli Atatürk

Hakemler: Aydın Karaçam, Serdar Saraç, Sedef Yarıcı


İzmit Belediyespor: Gizem Yavuz 22, Marina Baş 23, Ceyda Sinan 2, Nazlıcan Ölçek 5, Melek Yusufoğlu 10, Emel Sığırcı 3, Nicole Hart, Ferda Yıldız

Mersin Büyükşehir Belediyespor: Burcu Çiğil 5, Melis Talay 15, Gonca Karataş 6, Petronyte 24, Anderson 8, Cado 20, Deniz Aygül 2, Walker 14, Asena Yalçın, Sena Özekli

1. Periyot: 12-28


2.Devre: 25- 56


3. Periyot: 50-79


Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 19. hafta karşılaşmasında Mersin Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda İzmit Belediyespor'u 94-65 yendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 08:09 Kaynak: AA

Mustafa Kemal Atatürk, Kocaeli, Büyükşehir Belediyespor, İzmit, Spor
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