Salon: Servet Tazegül
Hakemler: Sertan Kırklar, İsmail Binbir, Serhat Dülker Çukurova
Basketbol: Bone 29, Sera Özelçi 3, Pelin Derya Bilgiç 10, Iagupova 16, Naumenko 14, Şaziye İvegin
Üner 9, Sevgi Uzun
6, Gray 13, Meltem Avcı
20 İstanbul Üniversitesi
: Watkins 2, Feride Şevval Akalan
8, Gülse Uğur 8, Yasemin Güneş 8, Fall 2, Kardelen Gezgin 5, Meltem Topaloğlu, Şuğranur Hatice
Sönmez 5, Eylül
Minez 6, Hande Güven 2, Ceren Taylan
1. Periyot: 29-10
Devre: 56-24
3. Periyot: 93-33
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Çukurova Basketbol, sahasında İstanbul Üniversitesi'ni 120-46 yenerek namağlup liderliğini sürdürdü.