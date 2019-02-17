Kadınlar Basketbol Süper Ligi
1 saat önce
Salon: BJK AkatlarHakemler: Önder Yılmaz, Abdullah Koputan, Anıl VeziroğluBeşiktaş: Esra Erden Atacan 14, Mitchell 18, Akhator 10, Kübra Siyahdemir 3, Bahar Çağlar 6, Epoupa 4, Mircheva 14BOTAŞ: Kübra Erat 8, Olcay Çakır Turgut 11, Cuic 7, Krivacevic 8, Williams 8, Büşra Akbaş 20, Melis Gülcan...
Salon: BJK
Akatlar
Hakemler: Önder Yılmaz
, Abdullah Koputan
, Anıl Veziroğlu Beşiktaş
: Esra Erden Atacan 14, Mitchell 18, Akhator 10, Kübra Siyahdemir 3, Bahar Çağlar
6, Epoupa 4, Mircheva 14
BOTAŞ: Kübra Erat 8, Olcay Çakır
Turgut 11, Cuic 7, Krivacevic 8, Williams
8, Büşra Akbaş 20, Melis Gülcan 2, Sehernaz Çidal 6
1. Periyot: 18-18
Devre: 35-37
3. Periyot: 47-52
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında BOTAŞ, deplasmanda Beşiktaş'ı 70-69 yendi.
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Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 04:11 Kaynak: AA
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