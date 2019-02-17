Son Dakika Haberleri: Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Kadınlar Basketbol Süper Ligi

1 saat önce

Salon: BJK AkatlarHakemler: Önder Yılmaz, Abdullah Koputan, Anıl VeziroğluBeşiktaş: Esra Erden Atacan 14, Mitchell 18, Akhator 10, Kübra Siyahdemir 3, Bahar Çağlar 6, Epoupa 4, Mircheva 14BOTAŞ: Kübra Erat 8, Olcay Çakır Turgut 11, Cuic 7, Krivacevic 8, Williams 8, Büşra Akbaş 20, Melis Gülcan...

Kadınlar Basketbol Süper Ligi, System.String[]
Salon: BJK Akatlar

Hakemler: Önder Yılmaz, Abdullah Koputan, Anıl Veziroğlu

Beşiktaş: Esra Erden Atacan 14, Mitchell 18, Akhator 10, Kübra Siyahdemir 3, Bahar Çağlar 6, Epoupa 4, Mircheva 14

BOTAŞ: Kübra Erat 8, Olcay Çakır Turgut 11, Cuic 7, Krivacevic 8, Williams 8, Büşra Akbaş 20, Melis Gülcan 2, Sehernaz Çidal 6

1. Periyot: 18-18

Devre: 35-37

3. Periyot: 47-52

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında BOTAŞ, deplasmanda Beşiktaş'ı 70-69 yendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 04:11 Kaynak: AA

Abdullah Koputan, Önder Yılmaz, Beşiktaş Spor Kulübü, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Diyanet, Sigarayla İlgili Tartışmalara Son Noktayı Koydu: Haram Biber Görünümlü Limon, Görenleri Hayrete Düşürdü

Liseli Kızı Kaçırıp Dehşeti Yaşatan Sapığın Savunması Pes Dedirtti Usta Oyuncu Erdal Özyağcılar, Şaman Dinine İnandığını Açıkladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.2.2019 17:59:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kadınlar Basketbol Süper Ligi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]