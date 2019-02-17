Son Dakika Haberleri: Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Kadınlar Basketbol Süper Ligi

58 dakika önce

Salon: Metro EnerjiHakemler: İbrahim Altıntaş, Ogün Cılız, Murat DanışanFenerbahçe: Birsel Vardarlı Demirmen 5, Tuğçe Canıtez 10, Plum 25, Vaughn 10, Verameyenka 12, Ayşe Cora 9, Tilbe Şenyürek, Merve Arı, Hartley 24, Esra Ural Topuz 3, Özge Yavaş 2Hatay Büyükşehir Belediyespor: Gizem Başaran...

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Salon: Metro Enerji

Hakemler: İbrahim Altıntaş, Ogün Cılız, Murat Danışan

Fenerbahçe: Birsel Vardarlı Demirmen 5, Tuğçe Canıtez 10, Plum 25, Vaughn 10, Verameyenka 12, Ayşe Cora 9, Tilbe Şenyürek, Merve Arı, Hartley 24, Esra Ural Topuz 3, Özge Yavaş 2

Hatay Büyükşehir Belediyespor: Gizem Başaran 2, Snytsina 26, Gajic 8, Merve Aydın 5, Williams 6, Ayşegül Günay, Cansu Köksal 16, Hülya Çoklar, Yeliz Doğan, İlsu Darıcıoğlu 2

1. Periyot: 23-17

Devre: 46-36

3. Periyot: 78-55

Beş faulle çıkan: 37.56 Cansu Köksal (Hatay Büyükşehir Belediyespor)

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Fenerbahçe, Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 35 sayı farkla 100-65 yendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 06:24 Kaynak: AA

Birsel Vardarlı, İbrahim Altıntaş, Büyükşehir Belediyespor, Spor
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