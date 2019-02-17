Kadınlar Basketbol Süper Ligi
58 dakika önce
Salon: Metro EnerjiHakemler: İbrahim Altıntaş, Ogün Cılız, Murat DanışanFenerbahçe: Birsel Vardarlı Demirmen 5, Tuğçe Canıtez 10, Plum 25, Vaughn 10, Verameyenka 12, Ayşe Cora 9, Tilbe Şenyürek, Merve Arı, Hartley 24, Esra Ural Topuz 3, Özge Yavaş 2Hatay Büyükşehir Belediyespor: Gizem Başaran...
Salon: Metro Enerji
Hakemler: İbrahim Altıntaş
, Ogün Cılız, Murat Danışan Fenerbahçe
: Birsel Vardarlı
Demirmen 5, Tuğçe Canıtez
10, Plum 25, Vaughn 10, Verameyenka 12, Ayşe Cora
9, Tilbe Şenyürek, Merve Arı
, Hartley 24, Esra Ural Topuz 3, Özge Yavaş 2 Hatay Büyükşehir Belediyespor
: Gizem Başaran 2, Snytsina 26, Gajic 8, Merve Aydın
5, Williams
6, Ayşegül Günay
, Cansu Köksal
16, Hülya Çoklar, Yeliz Doğan, İlsu Darıcıoğlu 2
1. Periyot: 23-17
Devre: 46-36
3. Periyot: 78-55
Beş faulle çıkan: 37.56 Cansu Köksal (Hatay Büyükşehir Belediyespor)
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Fenerbahçe, Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 35 sayı farkla 100-65 yendi.
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Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 06:24 Kaynak: AA
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