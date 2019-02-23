Kadınlar Basketbol Süper Ligi
3 dakika önce
Salon: Servet Tazegül Hakemler: Tahsin Kuzu, Egemen Ercan, Mesut ÖztürkMersin Büyükşehir Belediyespor: Asena Yalçın 12, Melis Talay 9, Petronyte 15, Cado 16, Walker 14, Burcu Çiğil 3, Gülşah Gümüşay 2, Anderson 22Fenerbahçe: Birsel Vardarlı Demirmen 10, Vaughn 13, Plum 15, Tuğce Canıtez 7,...
Salon: Servet Tazegül
Hakemler: Tahsin Kuzu, Egemen Ercan, Mesut Öztürk
Mersin Büyükşehir Belediyespor: Asena Yalçın 12, Melis Talay 9, Petronyte 15, Cado 16, Walker 14, Burcu Çiğil 3, Gülşah Gümüşay 2, Anderson 22
Fenerbahçe: Birsel Vardarlı Demirmen 10, Vaughn 13, Plum 15, Tuğce Canıtez 7, Hartley 14, Ayşe Cora 16, Verameyenka 4, Tilbe Şenyürek 2, Özge Yavaş 2
1. periyot: 25-20
Devre: 47-32
3. periyot: 69-51
Beş faulle çıkan: 33.20 Melis Talay (Mersin Büyükşehir Belediyespor)
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Mersin Büyükşehir Belediyespor, sahasında Fenerbahçe'yi 93-83 yendi.
Bu sonuçla ev sahibi ekip ligdeki 13. galibiyetini alırken, Fenerbahçe ise 4. kez sahadan mağlup ayrıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 04:04 Kaynak: AA
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