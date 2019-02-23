Son Dakika Haberleri: Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Kadınlar Basketbol Süper Ligi

3 dakika önce

Salon: Servet Tazegül Hakemler: Tahsin Kuzu, Egemen Ercan, Mesut ÖztürkMersin Büyükşehir Belediyespor: Asena Yalçın 12, Melis Talay 9, Petronyte 15, Cado 16, Walker 14, Burcu Çiğil 3, Gülşah Gümüşay 2, Anderson 22Fenerbahçe: Birsel Vardarlı Demirmen 10, Vaughn 13, Plum 15, Tuğce Canıtez 7,...

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Salon: Servet Tazegül


Hakemler: Tahsin Kuzu, Egemen Ercan, Mesut Öztürk

Mersin Büyükşehir Belediyespor: Asena Yalçın 12, Melis Talay 9, Petronyte 15, Cado 16, Walker 14, Burcu Çiğil 3, Gülşah Gümüşay 2, Anderson 22

Fenerbahçe: Birsel Vardarlı Demirmen 10, Vaughn 13, Plum 15, Tuğce Canıtez 7, Hartley 14, Ayşe Cora 16, Verameyenka 4, Tilbe Şenyürek 2, Özge Yavaş 2

1. periyot: 25-20

Devre: 47-32

3. periyot: 69-51

Beş faulle çıkan: 33.20 Melis Talay (Mersin Büyükşehir Belediyespor)

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Mersin Büyükşehir Belediyespor, sahasında Fenerbahçe'yi 93-83 yendi.

Bu sonuçla ev sahibi ekip ligdeki 13. galibiyetini alırken, Fenerbahçe ise 4. kez sahadan mağlup ayrıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 04:04 Kaynak: AA

Spor
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