Son Dakika Haberleri: Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Kadınlar Basketbol Süper Ligi

42 dakika önce

Salon: Ahmet CömertHakemler: Fatih Güler, Umut Özgün Ergün, Ahmet Murat ArıkanlıGalatasaray: Işıl Alben 16, Sinem Ataş 5, Grigalauskyte 2, Macaulay 14, Jefferson 23, Farhiya Abdi 13, İnci Güçlü, İrem Naz Topuz, Şerife Alperi Onar 2, Eda Şahin, Sude YılmazBellona Kayseri Basketbol: Ivankovic...

Kadınlar Basketbol Süper Ligi, System.String[]
Salon: Ahmet Cömert

Hakemler: Fatih Güler, Umut Özgün Ergün, Ahmet Murat Arıkanlı

Galatasaray: Işıl Alben 16, Sinem Ataş 5, Grigalauskyte 2, Macaulay 14, Jefferson 23, Farhiya Abdi 13, İnci Güçlü, İrem Naz Topuz, Şerife Alperi Onar 2, Eda Şahin, Sude Yılmaz

Bellona Kayseri Basketbol: Ivankovic 16, Ibekwe 14, Ezgi Manlacı 1, Gamze Takmaz 8, Sims 26, Gizem Sezer, Melike Tuğba Oral, Meryem Gültekin 4

1. Periyot: 17-17

Devre: 36-41

3. Periyot: 48-59

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 20. hafta maçında Galatasaray, Bellona Kayseri Basketbol'u 75-69 yendi.

Galatasaray ligde 12. galibiyetini elde ederken, Bellona Kayseri Basketbol ise 14. kez mağlup oldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 03:57 Kaynak: AA

Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan Gol Sevinci Sırasında Baygınlık Geçirdi Galatasaray-Akhisarspor Maçının VAR Hakemi Yaşar Kemal Uğurlu Oldu

Ankaragücü BB Erzurumspor'u 2-1 Mağlup Etti Ercan Taner, beIN Sports'a Döndüğünü Açıkladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.2.2019 16:39:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kadınlar Basketbol Süper Ligi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]