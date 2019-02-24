Kadınlar Basketbol Süper Ligi
10 dakika önce
Salon: AnkaraHakemler: Yücel Çilingir, Seyhan Topaloğlu, Seda EsenBOTAŞ: Büşra Akbaş 4, Kübra Erat 3, Cuic 13, Krivacevic 8, Williams 16, Melis Gülcan 11, Olcay Çakır Turgut 12, Sehernaz Çidal 9, Aylin Darınçİzmit Belediyespor: Gizem Yavuz 8, Melek Yusufoğlu 4, Ceyda Sinan 16, Bas 6, Hart...
Salon: Ankara
Hakemler: Yücel Çilingir, Seyhan Topaloğlu, Seda Esen
BOTAŞ: Büşra Akbaş 4, Kübra Erat 3, Cuic 13, Krivacevic 8, Williams 16, Melis Gülcan 11, Olcay Çakır Turgut 12, Sehernaz Çidal 9, Aylin Darınç
İzmit Belediyespor: Gizem Yavuz 8, Melek Yusufoğlu 4, Ceyda Sinan 16, Bas 6, Hart 15, Nazlıcan Ölçek, Ferda Yıldız, Emel Sığırcı 4,
1. periyot: 21-11
Devre: 40-25
3. periyot: 59-36
Kadınlar Basketbol Süper Ligi 20. hafta karşılaşmasında BOTAŞ, İzmit Belediyespor'u 76-53 mağlup etti.
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Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 05:56 Kaynak: AA
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