Son Dakika Haberleri: Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Kadınlar Basketbol Süper Ligi

1 saat önce

Salon: Mustafa DağıstanlıHakemler: Uğur Özen, Mustafa Akıllıoğlu, Alper ElçikocaCanik Belediyespor: Betül Kutlu 6, Gülşah Duman 19, Dilara Tongar 13, Deniz Çolakoğlu 11, Candide Öztürk 12, James 22, Neslin DemirBeşiktaş: Epoua 15, Melek Uzunoğlu 15, Mitchell 30, Hilal Bayraktar 4, Bahar Yapar...

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Salon: Mustafa Dağıstanlı

Hakemler: Uğur Özen, Mustafa Akıllıoğlu, Alper Elçikoca

Canik Belediyespor: Betül Kutlu 6, Gülşah Duman 19, Dilara Tongar 13, Deniz Çolakoğlu 11, Candide Öztürk 12, James 22, Neslin Demir

Beşiktaş: Epoua 15, Melek Uzunoğlu 15, Mitchell 30, Hilal Bayraktar 4, Bahar Yapar 14, Esra Erden Atacan 5, Bahar Çağlar 4, Akhator 11, Nurcan Ceren Ciğerci 10, Egesu Kurtyemez 8, Mircheva 8

1. periyot: 16-35

Devre: 45-69

3. periyot: 62-92

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Canik Belediyespor'u 124-83 yendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 06:19 Kaynak: AA

Candide, Deniz Çolakoğlu, Betül Kutlu, Spor
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