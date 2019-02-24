Salon: Mustafa Dağıstanlı
Hakemler: Uğur Özen, Mustafa Akıllıoğlu, Alper Elçikoca Canik Belediyespor
: Betül Kutlu
6, Gülşah Duman 19, Dilara Tongar 13, Deniz Çolakoğlu
11, Candide
Öztürk 12, James 22, Neslin Demir Beşiktaş
: Epoua 15, Melek Uzunoğlu 15, Mitchell 30, Hilal Bayraktar 4, Bahar Yapar 14, Esra Erden Atacan 5, Bahar Çağlar
4, Akhator 11, Nurcan Ceren Ciğerci 10, Egesu Kurtyemez 8, Mircheva 8
1. periyot: 16-35
Devre: 45-69
3. periyot: 62-92
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Canik Belediyespor'u 124-83 yendi.