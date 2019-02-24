Son Dakika Haberleri: Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Kadınlar Basketbol Süper Ligi

29 dakika önce

Salon: Antakya Hakemler: Turgut Işık, Yiğit Emre Şimsek, Serdar SaraçHatay Büyükşehir Belediyespor: Snytsina 18, Cansu Köksal 14, Gajic 7, Merve Aydın 6, Williams 19, İlsu Darıcıoğlu, Hülya Çoklar, Gizem Başaran 4Çukurova Basketbol: Bone 14, Şaziye İvegün Üner, Kimmestdagh 2, Pelin Derya Bilgiç...

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Salon: Antakya


Hakemler: Turgut Işık, Yiğit Emre Şimsek, Serdar Saraç

Hatay Büyükşehir Belediyespor: Snytsina 18, Cansu Köksal 14, Gajic 7, Merve Aydın 6, Williams 19, İlsu Darıcıoğlu, Hülya Çoklar, Gizem Başaran 4

Çukurova Basketbol: Bone 14, Şaziye İvegün Üner, Kimmestdagh 2, Pelin Derya Bilgiç 5, Sevgi Uzun 4, Iagupova 38, Naumenko 10, Meltem Avcı

1. Periyot: 18-22

Devre: 36-40

3. Periyot: 55-58

Beş faulle çıkan: 36.55 Iagupova (Çukurova Basketbol)

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında, Çukurova Basketbol, deplasmanda Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 73-68 yenerek namağlup liderliğini sürdürdü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 07:21 Kaynak: AA

Turgut Işık, Antakya, Büyükşehir Belediyespor, basketbol, Spor
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