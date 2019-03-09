Son Dakika Haberleri: Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Kadınlar Basketbol Süper Ligi

52 dakika önce

Salon: Ahmet CömertHakemler: Sertan Kırklar, Halil Erkoç, Serhat DülkerGalatasaray: İnci Güçlü 8, Şerife Alperi Onar 10, Sude Yılmaz 9, Grigalauskyte 6, Jefferson 6, İrem Naz Topuz 4, Sinem Ataş 5, Nazlı Bircan Gökdemir 6, Işıl Alben 4, Eda Şahin 7, Abdi 8, Macaulay 5Kırçiçeği Bodrum:...

Kadınlar Basketbol Süper Ligi, System.String[]
Salon: Ahmet Cömert

Hakemler: Sertan Kırklar, Halil Erkoç, Serhat Dülker

Galatasaray: İnci Güçlü 8, Şerife Alperi Onar 10, Sude Yılmaz 9, Grigalauskyte 6, Jefferson 6, İrem Naz Topuz 4, Sinem Ataş 5, Nazlı Bircan Gökdemir 6, Işıl Alben 4, Eda Şahin 7, Abdi 8, Macaulay 5

Kırçiçeği Bodrum: Beril Albayrak 6, Aycan Birgül Aktaş, Deniz Ataer 4, Banks 18, Zivadinovic 8, Büşra Turan 8, Kübra Turan 2, Begüm Taşkın

1. Periyot: 25-12

Devre: 44-22

3. Periyot: 62-35

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Galatasaray, Kırçiçeği Bodrum'u 78-46 yendi.

Bu sonuçla, galibiyeti bulunmayan ve son sırada yer alan Kırçiçeği Bodrum'un, bitime 5 hafta kala ligden düşmesi kesinleşti. Galatasaray ise 13. galibiyetini aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 03:12 Kaynak: AA

Sinem Ataş, İnci Güçlü, Bodrum, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kamuya 40 Bine Yakın Personel Alınacak! İşte Kadrolar Erdoğan'dan Akşener'e Tehdit Gibi Sözler: Biri Cezaevinde Süre Dolduruyor, Aynı Yola Düşebilirsin

PUBG Oyunu İçin 2 Milyon Dolar Ödüllü Turnuva Düzenleniyor FOX TV'nin Dizisi Vurgun, Erken Final Yapıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.3.2019 16:04:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kadınlar Basketbol Süper Ligi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]