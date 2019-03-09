Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: Ahmet CömertHakemler: Sertan Kırklar, Halil Erkoç, Serhat DülkerGalatasaray: İnci Güçlü 8, Şerife Alperi Onar 10, Sude Yılmaz 9, Grigalauskyte 6, Jefferson 6, İrem Naz Topuz 4, Sinem Ataş 5, Nazlı Bircan Gökdemir 6, Işıl Alben 4, Eda Şahin 7, Abdi 8, Macaulay 5Kırçiçeği Bodrum:...

Salon: Ahmet Cömert



Hakemler: Sertan Kırklar, Halil Erkoç, Serhat Dülker



Galatasaray: İnci Güçlü 8, Şerife Alperi Onar 10, Sude Yılmaz 9, Grigalauskyte 6, Jefferson 6, İrem Naz Topuz 4, Sinem Ataş 5, Nazlı Bircan Gökdemir 6, Işıl Alben 4, Eda Şahin 7, Abdi 8, Macaulay 5



Kırçiçeği Bodrum: Beril Albayrak 6, Aycan Birgül Aktaş, Deniz Ataer 4, Banks 18, Zivadinovic 8, Büşra Turan 8, Kübra Turan 2, Begüm Taşkın



1. Periyot: 25-12



Devre: 44-22



3. Periyot: 62-35



Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Galatasaray, Kırçiçeği Bodrum'u 78-46 yendi.



Bu sonuçla, galibiyeti bulunmayan ve son sırada yer alan Kırçiçeği Bodrum'un, bitime 5 hafta kala ligden düşmesi kesinleşti. Galatasaray ise 13. galibiyetini aldı.

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