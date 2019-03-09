Son Dakika Haberleri: Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Kadınlar Basketbol Süper Ligi

22 dakika önce

Salon: MenderesHakemler: Uğur Özen, Murat Danışan, Hakan GereyGündoğdu Adana Basketbol: Boyd 5, Marginean 20, Zeynep Öykü Kalbisağde 6, Fatmanur Karakaş 7, Sanem Gamze Zeren 13, Bouthors 10, Bensu Deniz Zereyak, Sevgi Tonguç 10, Betül Erkoyuncu, Kübra Yiğit, Bahar Kocaoğluİstanbul...

Kadınlar Basketbol Süper Ligi, System.String[]
Salon: Menderes

Hakemler: Uğur Özen, Murat Danışan, Hakan Gerey

Gündoğdu Adana Basketbol: Boyd 5, Marginean 20, Zeynep Öykü Kalbisağde 6, Fatmanur Karakaş 7, Sanem Gamze Zeren 13, Bouthors 10, Bensu Deniz Zereyak, Sevgi Tonguç 10, Betül Erkoyuncu, Kübra Yiğit, Bahar Kocaoğlu

İstanbul Üniversitesi: Watkins 7, Kardelen Gezgin 11, Feride Şevval Akalan, Yasemin Güneş 2, Fall 4, Şuğranur Hatice Sönmez 3, Eylül Minez 9, Gülse Uğur 7, Hande Güven, Ceren Taylan 4, İlayda Güner 11

1. periyot: 19-12

Devre: 37-24

3. periyot: 61-34

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Gündoğdu Adana Basketbol, sahasında İstanbul Üniversitesi'ni 71-58 yendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 05:04 Kaynak: AA

Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Rezidansta Kenevir Serası Kuran Üniversiteliyi Yangın Ele Verdi Katil Zanlılarından "Siz Niye Yoruldunuz, Biz Teslim Olmayı Düşünüyorduk" Tepkisi

Philadelphia 76ers'ı Deviren Houston Rockets, Galibiyet Serisini Sürdürdü Annesinin Otomobilde Bıraktığı Çocuğu Polis Kurtardı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.3.2019 17:26:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kadınlar Basketbol Süper Ligi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]