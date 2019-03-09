Salon: Kocaeli
Atatürk
Hakemler: Tunçtan Durmuşcan, Abdullah İlik, Hande Öztürk İzmit
Belediyespor: Gizem Yavuz 14, Marina
Baş 17, Melike Bakırcıoğlu
21, Sina
Ülbe 8, Melek Yusufoğlu 18, White 11, Hart 15, Ferda Yıldız 9, Emel Sığırcı 24 Canik Belediyespor
: Betül Kutlu
6, Gülşah Duman 32, Dilara Tongar 17, Deniz Çolakoğlu
7, Candide
Öztürk 18, İrem Yılmaz, Neslihan Demir
6, Ceyda Sinem Sarı, İrem Gökçe
Atasayar
1. Periyot: 33-12
Devre: 72-39
3. Periyot: 105-55
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 21. hafta karşılaşmasında İzmit Belediyespor, Samsun
ekibi Canik Belediyespor'u 51 sayı farkla 137-86 yendi.