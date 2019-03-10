Kadınlar Basketbol Süper Ligi
1 saat önce
Salon: Servet TazegülHakemler: Yücel Çilingir, Uygar Kurt, Nazlı Çisil GüngörÇukurova Basketbol: Şaziye İvegin Üner, Kim Mestdagh, Sera Özelçi, Pelin Derya Bilgiç 13, Sevgi Uzun 1, Meltem Avcı, Iagupova 11, Naumenko 20, Gueye 19Mersin Büyükşehir Belediyespor: Asena Yalçın 4, Burcu Çiğil 5,...
Salon: Servet Tazegül
Hakemler: Yücel Çilingir, Uygar Kurt, Nazlı Çisil Güngör
Çukurova Basketbol: Şaziye İvegin Üner, Kim Mestdagh, Sera Özelçi, Pelin Derya Bilgiç 13, Sevgi Uzun 1, Meltem Avcı, Iagupova 11, Naumenko 20, Gueye 19
Mersin Büyükşehir Belediyespor: Asena Yalçın 4, Burcu Çiğil 5, Melis Talay 3, Emel Ecem Güler, Dürdane Gülşah Gümüşay 2, Petronyte 19, Anderson 8, Cado 15, Walker 15
1. Periyot: 17-8
Devre: 35-36
3. Periyot: 49-48
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Mersin Büyükşehir Belediyespor, Çukurova Basketbol'u 71-64 mağlup etti.
Çukurova Basketbol bu sonuçla ligdeki ilk yenilgisi aldı.
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Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 04:54 Kaynak: AA
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