Son Dakika Haberleri: Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Kadınlar Basketbol Süper Ligi

1 saat önce

Salon: Servet TazegülHakemler: Murat Ciner, Abdullah Koputan, Mustafa Candemir TabakMersin Büyükşehir Belediyespor: Asena Yalçın 5, Melis Talay 6, Petronyte 25, Cado 8, Walker 23, Burcu Çiğil, Gülşah Gümüşay, Anderson 12OGM Ormanspor: Copper 24, Nilay Kartaltepe 8, Naile Çırak 8, Ruzickova...

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Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Murat Ciner, Abdullah Koputan, Mustafa Candemir Tabak

Mersin Büyükşehir Belediyespor: Asena Yalçın 5, Melis Talay 6, Petronyte 25, Cado 8, Walker 23, Burcu Çiğil, Gülşah Gümüşay, Anderson 12

OGM Ormanspor: Copper 24, Nilay Kartaltepe 8, Naile Çırak 8, Ruzickova 14, Damla Gezgin 11, Dila Aşkın 6, Özge Kavurmacıoğlu 4, Miray Şahin 5

1. Periyot: 12-21

Devre: 39-41

3. Periyot: 65-58

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında OGM Ormanspor, deplasmanda Mersin Büyükşehir Belediyespor'u 80-79 mağlup etti.

Takımlar sahaya "Dirilişten kurtuluşa, bir duruştur Çanakkale, tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz." pankartıyla çıktı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 04:08 Kaynak: AA

Spor
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