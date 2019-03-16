Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: Servet TazegülHakemler: Murat Ciner, Abdullah Koputan, Mustafa Candemir TabakMersin Büyükşehir Belediyespor: Asena Yalçın 5, Melis Talay 6, Petronyte 25, Cado 8, Walker 23, Burcu Çiğil, Gülşah Gümüşay, Anderson 12OGM Ormanspor: Copper 24, Nilay Kartaltepe 8, Naile Çırak 8, Ruzickova...

Salon: Servet Tazegül



Hakemler: Murat Ciner, Abdullah Koputan, Mustafa Candemir Tabak



Mersin Büyükşehir Belediyespor: Asena Yalçın 5, Melis Talay 6, Petronyte 25, Cado 8, Walker 23, Burcu Çiğil, Gülşah Gümüşay, Anderson 12



OGM Ormanspor: Copper 24, Nilay Kartaltepe 8, Naile Çırak 8, Ruzickova 14, Damla Gezgin 11, Dila Aşkın 6, Özge Kavurmacıoğlu 4, Miray Şahin 5



1. Periyot: 12-21



Devre: 39-41



3. Periyot: 65-58



Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında OGM Ormanspor, deplasmanda Mersin Büyükşehir Belediyespor'u 80-79 mağlup etti.



Takımlar sahaya "Dirilişten kurtuluşa, bir duruştur Çanakkale, tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz." pankartıyla çıktı.

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