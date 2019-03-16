Salon: Bodrum
Belediyesi Binnaz Karakaya
Hakemler: Tunçtan Durmuşcan, Dorukhan Kalyoncu, Alican Alıcı
Kırçiçeği Bodrum: Banks 18, Büşra Turan 7, Esma Çelen Türk, Beril Albayrak 20, Deniz Ataer 2, Zivadinovic 7, Aycan Birgül Aktaş, Begüm Taşkın 3, Kübra Turan 1 Bellona Kayseri
Basketbol: Ibekwe 31, Meryem Gültekin
10, Ezgi Manlacı, Aysun Yararbaş Yılmaz 2, Fatma Dikmen
2, Gizem Sezer
8, Gamze Takmaz
7, Melike Tuğba Oral 5
1. Periyot: 15-14
Devre: 30-35
3. Periyot: 51-43
Beş faulle çıkan: 36.19 Ezgi Manlacı (Bellona Kayseri Basketbol)
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında Bellona Kayseri Basketbol, deplasmanda Kırçiçeği Bodrum'u 65-58 yendi.
Ligden düşmesi geçen hafta kesinleşen ev sahibi Kırçiçeği Bodrum, oynadığı 22. maçını da kaybetti.