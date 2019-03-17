Kadınlar Basketbol Süper Ligi
14 dakika önce
Salon: BJK Akatlar Spor ve Kültür KompleksiHakemler: Orkun Yurtdaş, Ahmet Murat Arıkanlı, Münevver ÖzemreBeşiktaş: Esra Erden Atacan 14, Bahar Çağlar 10, Akhator 21, Mitchell 29, Mircheva, Epoupa 4, Elif Bayram, Melek Uzunoğlu 3, Bahar Yaparİzmit Belediyespor: Bas 16, Gizem Yavuz 8, White 20,...
Salon: BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi
Hakemler: Orkun Yurtdaş, Ahmet Murat Arıkanlı, Münevver Özemre
Beşiktaş: Esra Erden Atacan 14, Bahar Çağlar 10, Akhator 21, Mitchell 29, Mircheva, Epoupa 4, Elif Bayram, Melek Uzunoğlu 3, Bahar Yapar
İzmit Belediyespor: Bas 16, Gizem Yavuz 8, White 20, Hart 18, Melike Bakırcıoğlu, Emel Sığırcı 2, Ferda Yıldız 6, Melek Yusufoğlu 4
1. Periyot: 22-23
Devre: 43-37
3. Periyot: 63-58
Beş faulle çıkan: 38.51 Akhator (Beşiktaş)
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında Beşiktaş, İzmit Belediyespor'u 81-74 yendi.
Siyah-beyazlı takım ligde 13. galibiyetini alırken, İzmit Belediyespor 13. kez mağlup oldu.
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Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 04:33 Kaynak: AA
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