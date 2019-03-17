Son Dakika Haberleri: Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Kadınlar Basketbol Süper Ligi

14 dakika önce

Salon: BJK Akatlar Spor ve Kültür KompleksiHakemler: Orkun Yurtdaş, Ahmet Murat Arıkanlı, Münevver ÖzemreBeşiktaş: Esra Erden Atacan 14, Bahar Çağlar 10, Akhator 21, Mitchell 29, Mircheva, Epoupa 4, Elif Bayram, Melek Uzunoğlu 3, Bahar Yaparİzmit Belediyespor: Bas 16, Gizem Yavuz 8, White 20,...

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Salon: BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi

Hakemler: Orkun Yurtdaş, Ahmet Murat Arıkanlı, Münevver Özemre

Beşiktaş: Esra Erden Atacan 14, Bahar Çağlar 10, Akhator 21, Mitchell 29, Mircheva, Epoupa 4, Elif Bayram, Melek Uzunoğlu 3, Bahar Yapar

İzmit Belediyespor: Bas 16, Gizem Yavuz 8, White 20, Hart 18, Melike Bakırcıoğlu, Emel Sığırcı 2, Ferda Yıldız 6, Melek Yusufoğlu 4

1. Periyot: 22-23

Devre: 43-37

3. Periyot: 63-58

Beş faulle çıkan: 38.51 Akhator (Beşiktaş)

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında Beşiktaş, İzmit Belediyespor'u 81-74 yendi.

Siyah-beyazlı takım ligde 13. galibiyetini alırken, İzmit Belediyespor 13. kez mağlup oldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 04:33 Kaynak: AA

Bahar Çağlar, Ahmet Murat, Beşiktaş Spor Kulübü, Spor
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