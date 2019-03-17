Kadınlar Basketbol Süper Ligi
1 saat önce
Salon: Mustafa Dağıstanlı Hakemler: Orhan Çağrı Hekimoğlu, Yiğit Emre Şimşek, Anıl VeziroğluCanik Belediyespor: İrem Yılmaz, Betül Kutlu 9, Gülşah Duman 22, Dilara Tongar 7, Deniz Çolakoğlu 8, Candide Öztürk, Neslihan Demir, İrem Gökçe Atasayar 3, Ceyda Sinem SarıFenerbahçe: Ayşe Cora 5, Merve...
Salon: Mustafa Dağıstanlı
Hakemler: Orhan Çağrı Hekimoğlu, Yiğit Emre Şimşek
, Anıl Veziroğlu Canik Belediyespor
: İrem Yılmaz, Betül Kutlu
9, Gülşah Duman 22, Dilara Tongar 7, Deniz Çolakoğlu
8, Candide
Öztürk, Neslihan Demir
, İrem Gökçe
Atasayar 3, Ceyda Sinem Sarı Fenerbahçe
: Ayşe Cora
5, Merve Arı
7, Vaughn 12, Plum 17, Verameyenka 8, Tuğçe Canıtez
8, Tilbe Şenyürek 10, Özge Yavaş 10, Zandalasini 17, Esra Ural Topuz 14
1. periyot: 14-36
Devre: 24-59
3. periyot: 33-88
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Canik Belediyespor'u 59 sayı farkla 108-49 yendi.
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Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 06:55 Kaynak: AA
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