Son Dakika Haberleri: Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Kadınlar Basketbol Süper Ligi

1 saat önce

Salon: Mustafa Dağıstanlı Hakemler: Orhan Çağrı Hekimoğlu, Yiğit Emre Şimşek, Anıl VeziroğluCanik Belediyespor: İrem Yılmaz, Betül Kutlu 9, Gülşah Duman 22, Dilara Tongar 7, Deniz Çolakoğlu 8, Candide Öztürk, Neslihan Demir, İrem Gökçe Atasayar 3, Ceyda Sinem SarıFenerbahçe: Ayşe Cora 5, Merve...

Kadınlar Basketbol Süper Ligi, System.String[]
Salon: Mustafa Dağıstanlı


Hakemler: Orhan Çağrı Hekimoğlu, Yiğit Emre Şimşek, Anıl Veziroğlu

Canik Belediyespor: İrem Yılmaz, Betül Kutlu 9, Gülşah Duman 22, Dilara Tongar 7, Deniz Çolakoğlu 8, Candide Öztürk, Neslihan Demir, İrem Gökçe Atasayar 3, Ceyda Sinem Sarı

Fenerbahçe: Ayşe Cora 5, Merve Arı 7, Vaughn 12, Plum 17, Verameyenka 8, Tuğçe Canıtez 8, Tilbe Şenyürek 10, Özge Yavaş 10, Zandalasini 17, Esra Ural Topuz 14

1. periyot: 14-36

Devre: 24-59

3. periyot: 33-88

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Canik Belediyespor'u 59 sayı farkla 108-49 yendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 06:55 Kaynak: AA

Betül Kutlu, Emre Şimşek, Mustafa Dağıstanlı, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Üçüncü Gol Geldi! Bursaspor, Galatasaray'ı Ağırlıyor İstikbal Mobilya Kayserispor, Medipol Başakşehir'le 1-1 Berabere Kaldı Tolga Ciğerci Sezonu İyileşemeden Tamamlayacak Altay'a Yenilen Kardemir Karabükspor, 1. Lige Veda Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.3.2019 20:02:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kadınlar Basketbol Süper Ligi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]