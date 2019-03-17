Son Dakika Haberleri: Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Kadınlar Basketbol Süper Ligi

41 dakika önce

Salon: AntakyaHakemler: Ergin Sarı, Umut Özgün Ergün, Nihat ÇetinHatay Büyükşehir Belediyespor: Ayşegül Günay 9, Yeliz Doğan 5, İlsu Darıcıoğlu, Snytsina 13, Cansu Köksal 15, Williams 2, Hülya Çoklar 2 Harris 15, Gizem Havare 2, Gizem Başaran 7, Merve Aydın 15, Gajic 18Gündoğdu Adana...

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Salon: Antakya

Hakemler: Ergin Sarı, Umut Özgün Ergün, Nihat Çetin

Hatay Büyükşehir Belediyespor: Ayşegül Günay 9, Yeliz Doğan 5, İlsu Darıcıoğlu, Snytsina 13, Cansu Köksal 15, Williams 2, Hülya Çoklar 2 Harris 15, Gizem Havare 2, Gizem Başaran 7, Merve Aydın 15, Gajic 18

Gündoğdu Adana Basketbol: Marginean 12, Zeynep Öykü Kalbisağde 2, Bouthors 5, Fatmanur Karakaş 4, Sanem Gamze Zeren 12, Sevgi Tonguç 2, Betül Erkoyuncu 6, Bahar Kocaoğlu 6

1.Periyot: 24-19

Devre: 50-27

3.Periyot: 80-35

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında, Hatay Büyükşehir Belediyespor, sahasında Gündoğdu Adana Basketbol'u 103-49 yendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 07:16 Kaynak: AA

Ayşegül Günay, Adana, Büyükşehir Belediyespor, Spor
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