Son Dakika Haberleri: Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Kadınlar Basketbol Süper Ligi

14 dakika önce

Salon: Servet TazegülHakemler: Hüseyin Çelik, Seda Esen, Serhat DülkerÇukurova Basketbol: Bone 29, Sera Özelçi 20, Sevgi Uzun 12, Meltem Avcı 17, Iagupova 26, Şaziye İvegin Üner 13, Pelin Derya Bilgiç 16, Gray 11, Naumenko 14Canik Belediyespor: Betül Kutlu 6, Gülşah Duman 17, Dilara Tongar...

Kadınlar Basketbol Süper Ligi, System.String[]
Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Hüseyin Çelik, Seda Esen, Serhat Dülker

Çukurova Basketbol: Bone 29, Sera Özelçi 20, Sevgi Uzun 12, Meltem Avcı 17, Iagupova 26, Şaziye İvegin Üner 13, Pelin Derya Bilgiç 16, Gray 11, Naumenko 14

Canik Belediyespor: Betül Kutlu 6, Gülşah Duman 17, Dilara Tongar 21, Deniz Çolakoğlu 5, Candide Öztürk 14, Neslihan Demir, İrem Gökçe Atasayar, Ceyda Sinem Sarı

1. Periyot: 31-16

Devre: 77-34

3. Periyot: 116-52

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında Çukurova Basketbol, sahasında Canik Belediyespor'u 158-63 yendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 04:38 Kaynak: AA

Meltem Avcı, Sevgi Uzun, Hüseyin Çelik, basketbol, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Anadolu Efes'in Play-Off Biletleri Satışta Galatasaray'ı Karıştıran İddia: GS TV'de Kızlara Taciz Volkan Demirel Takımdaki Diğer Kalecilere Destek Veriyor Küfürlü Tezahüratın Fenerbahçe Ağır Bedeli! 37 Bin Forma
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.3.2019 16:52:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kadınlar Basketbol Süper Ligi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]