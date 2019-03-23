Kadınlar Basketbol Süper Ligi
14 dakika önce
Salon: Servet TazegülHakemler: Hüseyin Çelik, Seda Esen, Serhat DülkerÇukurova Basketbol: Bone 29, Sera Özelçi 20, Sevgi Uzun 12, Meltem Avcı 17, Iagupova 26, Şaziye İvegin Üner 13, Pelin Derya Bilgiç 16, Gray 11, Naumenko 14Canik Belediyespor: Betül Kutlu 6, Gülşah Duman 17, Dilara Tongar...
Salon: Servet Tazegül
Hakemler: Hüseyin Çelik
, Seda Esen, Serhat Dülker Çukurova
Basketbol: Bone 29, Sera Özelçi 20, Sevgi Uzun
12, Meltem Avcı
17, Iagupova 26, Şaziye İvegin
Üner 13, Pelin Derya Bilgiç 16, Gray 11, Naumenko 14 Canik Belediyespor
: Betül Kutlu
6, Gülşah Duman 17, Dilara Tongar 21, Deniz Çolakoğlu
5, Candide
Öztürk 14, Neslihan Demir
, İrem Gökçe
Atasayar, Ceyda Sinem Sarı
1. Periyot: 31-16
Devre: 77-34
3. Periyot: 116-52
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında Çukurova Basketbol, sahasında Canik Belediyespor'u 158-63 yendi.
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 04:38 Kaynak: AA
Anadolu Efes'in Play-Off Biletleri Satışta
Galatasaray'ı Karıştıran İddia: GS TV'de Kızlara Taciz
Volkan Demirel Takımdaki Diğer Kalecilere Destek Veriyor
Küfürlü Tezahüratın Fenerbahçe Ağır Bedeli! 37 Bin Forma