Salon: Bodrum
Belediyesi Binnaz Karakaya
Hakemler: Fatih Güler
, Ayhan Baykara, Alper Elçikoca
Kırçiçeği Bodrum: Büşra Turan 7, Beril Albayrak 24, Deniz Ataer 2, Zivadinovic 11, Aycan Birgül Aktaş, Halime Vural, Kübra Turan 10, Banks 15 İstanbul Üniversitesi
: Watkins 22, Kardelen Gezgin 9, Feride Şevval Akalan
11, Eylül
Minez, Gülse Uğur, Yasemin Güneş 3, Hande Güven 9, İlayda Güner 12, Fall
1. Periyot: 25-18
Devre: 39-39
3. Periyot: 46-51
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında Kırçiçeği Bodrum, sahasında İstanbul Üniversitesi'ni 69-66 yendi.
Küme düşmesi kesinleşen iki takımın mücadelesini kazanan ev sahibi ekip, ligdeki ilk galibiyetini aldı.