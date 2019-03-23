Son Dakika Haberleri: Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Kadınlar Basketbol Süper Ligi

24 dakika önce

Salon: Kadir Has Kongre MerkeziHakemler: Süleyman Dağder Dağlı, Mustafa Akıllıoğlu, Cemil UygülBellona Kayseri Basketbol: Miljkovic 12, Ezgi Manlacı 3, Meryem Gültekin 6, Gamze Takmaz 7, Ivankovic 20, Gizem Sezer 2, Melike Tuğba Oral 1, Aysun Yararbaş Yılmaz 9, Fatma Dikmen, Cansu...

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Salon: Kadir Has Kongre Merkezi

Hakemler: Süleyman Dağder Dağlı, Mustafa Akıllıoğlu, Cemil Uygül

Bellona Kayseri Basketbol: Miljkovic 12, Ezgi Manlacı 3, Meryem Gültekin 6, Gamze Takmaz 7, Ivankovic 20, Gizem Sezer 2, Melike Tuğba Oral 1, Aysun Yararbaş Yılmaz 9, Fatma Dikmen, Cansu Çolak

İzmit Belediyespor: Marina Baş 17, Gizem Yavuz 11, White 13, Hart 20, Melike Bakırcıoğlu 6, Emel Sığırcı, Ferda Yıldız 5, Melek Yusufoğlu 7

1. Periyot: 22-27

Devre: 33-45

3. Periyot: 52-59

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında İzmit Belediyespor, deplasmanda Bellona Kayseri Basketbol'u 79-60 yendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 06:02 Kaynak: AA

Meryem Gültekin, Kayseri, basketbol, Spor
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