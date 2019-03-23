Son Dakika Haberleri: Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Kadınlar Basketbol Süper Ligi

17 dakika önce

Salon: Ahmet CömertHakemler: Önder Yılmaz, Ahmet Taner İbin, Sedef YarıcıGalatasaray: Işıl Alben 3, Sinem Ataş 11, Grigalauskyte 6, Macaulay 25, Jefferson 6, Abdi 12, İnci Güçlü, İrem Naz Topuz, Şerife Onar, Eda Şahin 2, Sude Yılmaz 2Hatay Büyükşehir Belediyespor: Hülya Çoklar, Snytsina 10,...

Kadınlar Basketbol Süper Ligi, System.String[]
Salon: Ahmet Cömert

Hakemler: Önder Yılmaz, Ahmet Taner İbin, Sedef Yarıcı

Galatasaray: Işıl Alben 3, Sinem Ataş 11, Grigalauskyte 6, Macaulay 25, Jefferson 6, Abdi 12, İnci Güçlü, İrem Naz Topuz, Şerife Onar, Eda Şahin 2, Sude Yılmaz 2

Hatay Büyükşehir Belediyespor: Hülya Çoklar, Snytsina 10, Gajic 18, İlsu Darıcıoğlu, Williams 15, Cansu Köksal 16, Merve Aydın 4, Ayşegül Günay, Gizem Başaran, Harris 2

1. Periyot: 11-26

Devre: 32-41

3. Periyot: 50-55

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında Galatasaray, ikinci periyotta 23 sayı geriye düştüğü maçta Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 67-65 yendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 07:53 Kaynak: AA

Yılmaz Ahmet, Büyükşehir Belediyespor, Spor
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