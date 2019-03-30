Kadınlar Basketbol Süper Ligi
55 dakika önce
Salon: Servet Tazegül Hakemler: Orkun Yurtdaş, Egemen Ercan, Seyhan TopaloğluMersin Büyükşehir Belediyespor: Asena Yalçın 1, Burçu Çiğil 12, Petronyte 29, Anderson 8, Walker 6, Melis Talay 3, Ecem Güler 2, Gonca Karataş 6, Gülşah Gümüşay, Cado 15Galatasaray: Şerife Alperi Onar 2, Sinem Ataş...
Salon: Servet Tazegül
Hakemler: Orkun Yurtdaş, Egemen Ercan, Seyhan Topaloğlu
Mersin Büyükşehir Belediyespor: Asena Yalçın 1, Burçu Çiğil 12, Petronyte 29, Anderson 8, Walker 6, Melis Talay 3, Ecem Güler 2, Gonca Karataş 6, Gülşah Gümüşay, Cado 15
Galatasaray: Şerife Alperi Onar 2, Sinem Ataş 11, Abdi 5, Grigalauskyte 16, Jefferson 15, Eda Şahin 8, İrem Naz Topuz, Nazlı Bircan Gökdemir, İnci Güçlü 9, Sude Yılmaz 4
1. Periyot: 21-13
Devre: 41-33
3. Periyot: 63-47
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında Mersin Büyükşehir Belediyespor, sahasında Galatasaray'ı 82-70 yendi.
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Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 04:12 Kaynak: AA
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