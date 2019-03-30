Son Dakika Haberleri: Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Kadınlar Basketbol Süper Ligi

55 dakika önce

Salon: Servet Tazegül Hakemler: Orkun Yurtdaş, Egemen Ercan, Seyhan TopaloğluMersin Büyükşehir Belediyespor: Asena Yalçın 1, Burçu Çiğil 12, Petronyte 29, Anderson 8, Walker 6, Melis Talay 3, Ecem Güler 2, Gonca Karataş 6, Gülşah Gümüşay, Cado 15Galatasaray: Şerife Alperi Onar 2, Sinem Ataş...

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Salon: Servet Tazegül


Hakemler: Orkun Yurtdaş, Egemen Ercan, Seyhan Topaloğlu

Mersin Büyükşehir Belediyespor: Asena Yalçın 1, Burçu Çiğil 12, Petronyte 29, Anderson 8, Walker 6, Melis Talay 3, Ecem Güler 2, Gonca Karataş 6, Gülşah Gümüşay, Cado 15

Galatasaray: Şerife Alperi Onar 2, Sinem Ataş 11, Abdi 5, Grigalauskyte 16, Jefferson 15, Eda Şahin 8, İrem Naz Topuz, Nazlı Bircan Gökdemir, İnci Güçlü 9, Sude Yılmaz 4

1. Periyot: 21-13

Devre: 41-33

3. Periyot: 63-47

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında Mersin Büyükşehir Belediyespor, sahasında Galatasaray'ı 82-70 yendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 04:12 Kaynak: AA

Seyhan, Servet Tazegül, Büyükşehir Belediyespor, Spor
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