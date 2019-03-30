Son Dakika Haberleri: Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Kadınlar Basketbol Süper Ligi

27 dakika önce

Salon: BJK Akatlar Spor ve Kültür KompleksiHakemler: Uğur Özen, Süleyman Dağder Dağlı, İzel Deniz PehlivanBeşiktaş: Esra Erden Atacan 15, Bahar Çağlar 15, Akhator 24, Mitchell 20, Epoupa 15, Mircheva 3, Elif Bayram, Melek UzunoğluÇukurova Basketbol: Bone 12, Meltem Avcı 5, Sevgi Uzun 8, Sera...

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Salon: BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi

Hakemler: Uğur Özen, Süleyman Dağder Dağlı, İzel Deniz Pehlivan

Beşiktaş: Esra Erden Atacan 15, Bahar Çağlar 15, Akhator 24, Mitchell 20, Epoupa 15, Mircheva 3, Elif Bayram, Melek Uzunoğlu

Çukurova Basketbol: Bone 12, Meltem Avcı 5, Sevgi Uzun 8, Sera Özelçi 3, Gray 22, Mestdagh 18, Pelin Derya Bilgiç 2, Şaziye İvegin Üner 3, Gueye 15

1. Periyot: 28-15

Devre: 50- 36

3. Periyot: 74-59

5 faulle çıkanlar: 37.22 Akhator (Beşiktaş), 39.38 Mestdagh (Çukurova Basketbol)

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında Beşiktaş, lider Çukurova Basketbol'u 92-88 yendi.

Siyah-beyazlı ekip 14. galibiyetini alırken, Çukurova Basketbol ikinci kez mağlup oldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 04:51 Kaynak: AA

İzel, Beşiktaş Spor Kulübü, basketbol, Spor
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