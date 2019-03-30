Salon: Bodrum
Belediyesi Binnaz Karakaya
Hakemler: Mustafa Akıllıoğlu, Murat Amaç, Muzaffer Vardarlı
Kırçiçeği Bodrum: Ece Deniz Onat
, Büşra Turan 13, Beril Albayrak 7, Deniz Ataer 4, Zivadinovic 16, Aycan Birgül Aktaş 2, Kübra Turan 3, Banks 24 Hatay Büyükşehir Belediyespor
: Ayşegül Günay
10, Yeliz Doğan 2, İlsu Darıcıoğlu 3, Snytsina 16, Cansu Köksal
10, Williams
16, Hülya Çoklar, Harris 14, Gizem Havare, Gizem Başaran 9, Gajic 10
1. Periyot: 23-23
Devre: 34-48
3. Periyot: 48-66
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında Hatay Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Kırçiçeği Bodrum'u 90-69 yendi.