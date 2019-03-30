Salon: Kadir Has Kongre Merkezi
Hakemler: Hüseyin Çelik
, Ahmet Murat
Arıkanlı, Anıl Veziroğlu Bellona Kayseri
Basketbol: Derya Kavak
2, Miljkovic 5, Ezgi Manlacı 2, Meryem Gültekin
14, Gamze Takmaz
7, Ivankovic 21, Gizem Sezer
5, Melike Tuğba Oral 12, Aysun Yararbaş Yılmaz 4, Fatma Dikmen
8, Cansu Çolak İstanbul Üniversitesi
: Watkins 2, Kardelen Gezgin 9, Meltem Topaloğlu, Feride Şevval Akalan
18, Şuğranur Sönmez 4, Eylül
Minez 6, Gülse Uğur 16, Yasemin Güneş 11, Hande Güven 4, İlayda Güner 6, Fall
1. Periyot: 20-11
Devre: 33-28
3. Periyot: 59-48
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında Bellona Kayseri Basketbol, İstanbul Üniversitesi'ni 80-76 yendi.