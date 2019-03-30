Son Dakika Haberleri: Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Kadınlar Basketbol Süper Ligi

20 dakika önce

Salon: Kadir Has Kongre Merkezi Hakemler: Hüseyin Çelik, Ahmet Murat Arıkanlı, Anıl VeziroğluBellona Kayseri Basketbol: Derya Kavak 2, Miljkovic 5, Ezgi Manlacı 2, Meryem Gültekin 14, Gamze Takmaz 7, Ivankovic 21, Gizem Sezer 5, Melike Tuğba Oral 12, Aysun Yararbaş Yılmaz 4, Fatma Dikmen 8,...

Kadınlar Basketbol Süper Ligi, System.String[]
Salon: Kadir Has Kongre Merkezi


Hakemler: Hüseyin Çelik, Ahmet Murat Arıkanlı, Anıl Veziroğlu

Bellona Kayseri Basketbol: Derya Kavak 2, Miljkovic 5, Ezgi Manlacı 2, Meryem Gültekin 14, Gamze Takmaz 7, Ivankovic 21, Gizem Sezer 5, Melike Tuğba Oral 12, Aysun Yararbaş Yılmaz 4, Fatma Dikmen 8, Cansu Çolak

İstanbul Üniversitesi: Watkins 2, Kardelen Gezgin 9, Meltem Topaloğlu, Feride Şevval Akalan 18, Şuğranur Sönmez 4, Eylül Minez 6, Gülse Uğur 16, Yasemin Güneş 11, Hande Güven 4, İlayda Güner 6, Fall

1. Periyot: 20-11

Devre: 33-28

3. Periyot: 59-48

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında Bellona Kayseri Basketbol, İstanbul Üniversitesi'ni 80-76 yendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 06:09 Kaynak: AA

Hüseyin Çelik, Kayseri, basketbol, Spor
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