Son Dakika Haberleri: Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Kadınlar Basketbol Süper Ligi

1 saat önce

Salon: Mustafa DağıstanlıHakemler: Sertan Kırklar, Dorukhan Kalyoncu, Alican AlıcıCanik Belediyespor: Betül Kutlu 12, Gülşah Duman 18, Dilara Tongar 16, Deniz Çolakoğlu 13, Candide Öztürk 12OGM Ormanspor: Ladin Özel 3, Dila Aşkın 17, Nilay Kartaltepe 11, Naile Çırak 10, Özge Kavurmacıoğlu...

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Salon: Mustafa Dağıstanlı

Hakemler: Sertan Kırklar, Dorukhan Kalyoncu, Alican Alıcı

Canik Belediyespor: Betül Kutlu 12, Gülşah Duman 18, Dilara Tongar 16, Deniz Çolakoğlu 13, Candide Öztürk 12

OGM Ormanspor: Ladin Özel 3, Dila Aşkın 17, Nilay Kartaltepe 11, Naile Çırak 10, Özge Kavurmacıoğlu 8, Ruzickova 17, Damla Gezgin 18, Fatma Dilay Oğuz

1. Periyot: 18-21

Devre: 34-42

3. Periyot: 49-67

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında OGM Ormanspor, deplasmanda Canik Belediyespor'u 84-71 yendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 06:55 Kaynak: AA

Candide, Deniz Çolakoğlu, Betül Kutlu, Spor
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