Son Dakika Haberleri: Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Kadınlar Basketbol Süper Ligi

51 dakika önce

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 24. hafta maçları tamamlandı.

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Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 24. hafta maçları tamamlandı.

Ligde normal sezonun bitimine 2 hafta kala ilk 8'de yer alarak play-off'larda mücadele edecek takımlar belli oldu.

Çukurova Basketbol, Fenerbahçe, Hatay Büyükşehir Belediyespor, BOTAŞ, Mersin Büyükşehir Belediyespor, Galatasaray, Beşiktaş ve OGM Ormanspor, ligi ilk 8 içinde bitirmeyi garantiledi.

Play-off'larda mücadele edecek takımlar, ligi bitirme sırasına göre eşleşecek. Çeyrek final serilerinde 2 galibiyet alacak takımlar, yarı finale yükselecek.

Kırçiçeği Bodrum ile İstanbul Üniversitesi'nin ligden düşmesi daha önce kesinleşmişti.

Haftanın sonuçları

Ligin 24. haftasında oynanan maçların sonuçları şöyle:

Mersin Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray: 82-70

Kırçiçeği Bodrum-Hatay Büyükşehir Belediyespor: 69-90

Beşiktaş-Çukurova Basketbol: 92-88

Bellona Kayseri Basketbol-İstanbul Üniversitesi: 80-76

Canik Belediyespor-OGM Ormanspor: 71-84

BOTAŞ- Gündoğdu Adana Basketbol: 83-56

İzmit Belediyespor-Fenerbahçe: 47-78

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 08:46 Kaynak: AA

Büyükşehir Belediyespor, basketbol, Spor
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