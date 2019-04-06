Kadınlar Basketbol Süper Ligi
35 dakika önce
Salon: MenderesHakemler: Sami Özel, Uygar Kurt, Abdullah İlikGündoğdu Adana Basketbol: Marginean 25, Zeynep Öykü Kalbisağde 9, Bouthors, Fatmanur Karakaş 12, Gamze Zeren 31, Bensu Deniz Zereyak 2, Sevgi Tonguç 14, Betül Erkoyuncu 9, Kübra Yiğit, Bahar Kocaoğlu 7Canik Belediyespor: Betül Kutlu...
Salon: Menderes
Hakemler: Sami Özel, Uygar Kurt, Abdullah İlik Gündoğdu Adana
Basketbol: Marginean 25, Zeynep Öykü Kalbisağde 9, Bouthors, Fatmanur Karakaş 12, Gamze Zeren 31, Bensu Deniz Zereyak 2, Sevgi Tonguç 14, Betül Erkoyuncu 9, Kübra Yiğit, Bahar Kocaoğlu 7 Canik Belediyespor
: Betül Kutlu
6, Gülşah Duman 10, Dilara Tongar 31, Deniz Çolakoğlu
23, Candide
Öztürk 18, Neslihan Demir
4
1. Periyot: 27-30
Devre: 51-47
3. Periyot: 80-65
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında Gündoğdu Adana Basketbol, sahasında Canik Belediyespor'u 109-92 yendi.
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Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 03:43 Kaynak: AA
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