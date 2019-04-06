Son Dakika Haberleri: Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Kadınlar Basketbol Süper Ligi

35 dakika önce

Salon: MenderesHakemler: Sami Özel, Uygar Kurt, Abdullah İlikGündoğdu Adana Basketbol: Marginean 25, Zeynep Öykü Kalbisağde 9, Bouthors, Fatmanur Karakaş 12, Gamze Zeren 31, Bensu Deniz Zereyak 2, Sevgi Tonguç 14, Betül Erkoyuncu 9, Kübra Yiğit, Bahar Kocaoğlu 7Canik Belediyespor: Betül Kutlu...

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Salon: Menderes

Hakemler: Sami Özel, Uygar Kurt, Abdullah İlik

Gündoğdu Adana Basketbol: Marginean 25, Zeynep Öykü Kalbisağde 9, Bouthors, Fatmanur Karakaş 12, Gamze Zeren 31, Bensu Deniz Zereyak 2, Sevgi Tonguç 14, Betül Erkoyuncu 9, Kübra Yiğit, Bahar Kocaoğlu 7

Canik Belediyespor: Betül Kutlu 6, Gülşah Duman 10, Dilara Tongar 31, Deniz Çolakoğlu 23, Candide Öztürk 18, Neslihan Demir 4

1. Periyot: 27-30

Devre: 51-47

3. Periyot: 80-65

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında Gündoğdu Adana Basketbol, sahasında Canik Belediyespor'u 109-92 yendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 03:43 Kaynak: AA

Betül Kutlu, Adana, basketbol, Spor
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