Kadınlar Basketbol Süper Ligi
26 dakika önce
Salon: Servet Tazegül: Hakemler: Aydın Karaçam, Seda Esen, Münevver ÖzemreÇukurova Basketbol: Bone 15, Şaziye İvegin Üner 9, Pelin Derya Bilgiç 11, Gray 16, Gueye 12, Mestdagh 15, Gökşen Fitik, Sevgi Uzun, Meltem Avcı 7İzmit Belediyespor: Melek Yusufoğlu 11, White 12, Melike Bakırcıoğlu 7,...
Salon: Servet Tazegül
:
Hakemler: Aydın Karaçam
, Seda Esen, Münevver Özemre Çukurova
Basketbol: Bone 15, Şaziye İvegin
Üner 9, Pelin Derya Bilgiç 11, Gray 16, Gueye 12, Mestdagh 15, Gökşen Fitik, Sevgi Uzun
, Meltem Avcı
7 İzmit
Belediyespor: Melek Yusufoğlu 11, White 12, Melike Bakırcıoğlu
7, Marina
Baş 18, Gizem Yavuz 15, Ferda Yıldız 3, Hart 6, Emel Sığırcı 2
1. periyot: 21-24
Devre: 44-41
3. periyot: 61-57
5 faulle çıkan: 37.53 Marina Baş (İzmit Belediyespor)
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında lider Çukurova Basketbol, sahasında İzmit Belediyespor'u 85-74 yendi.
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Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 03:49 Kaynak: AA
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