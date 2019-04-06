Son Dakika Haberleri: Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Kadınlar Basketbol Süper Ligi

26 dakika önce

Salon: Servet Tazegül: Hakemler: Aydın Karaçam, Seda Esen, Münevver ÖzemreÇukurova Basketbol: Bone 15, Şaziye İvegin Üner 9, Pelin Derya Bilgiç 11, Gray 16, Gueye 12, Mestdagh 15, Gökşen Fitik, Sevgi Uzun, Meltem Avcı 7İzmit Belediyespor: Melek Yusufoğlu 11, White 12, Melike Bakırcıoğlu 7,...

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Salon: Servet Tazegül:

Hakemler: Aydın Karaçam, Seda Esen, Münevver Özemre

Çukurova Basketbol: Bone 15, Şaziye İvegin Üner 9, Pelin Derya Bilgiç 11, Gray 16, Gueye 12, Mestdagh 15, Gökşen Fitik, Sevgi Uzun, Meltem Avcı 7

İzmit Belediyespor: Melek Yusufoğlu 11, White 12, Melike Bakırcıoğlu 7, Marina Baş 18, Gizem Yavuz 15, Ferda Yıldız 3, Hart 6, Emel Sığırcı 2

1. periyot: 21-24

Devre: 44-41

3. periyot: 61-57

5 faulle çıkan: 37.53 Marina Baş (İzmit Belediyespor)

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında lider Çukurova Basketbol, sahasında İzmit Belediyespor'u 85-74 yendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 03:49 Kaynak: AA

Karaçam, Aydın, Servet Tazegül, basketbol, Spor
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