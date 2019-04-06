Salon: Bodrum
Belediyesi Binnaz Karakaya
Hakemler: Tolga Edis
, Hande Öztürk, Emir Can Özkan
Kırçiçeği Bodrum: Ece Deniz Onat
10, Büşra Turan, Beril Albayrak 3, Deniz Ataer, Zivadinovic 9, Aycan Birgül Aktaş 4, Kübra Turan 5, Banks 16 Mersin Büyükşehir Belediyespor
: Asena Yalçın 4, Burcu Çiğil, Melis Talay 5, Emel Ecem Güler
2, Gonca Karataş
6, Dürdane Gülşah Gümüşay
6, Petronyte 27, Anderson 13, Cado 13, Walker 9
1. Periyot: 17-27
Devre: 33-42
3. Periyot: 40-69
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında Mersin Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Kırçiçeği Bodrum'u 85-47 yendi.