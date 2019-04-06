Son Dakika Haberleri: Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Kadınlar Basketbol Süper Ligi

1 saat önce

Salon: Bodrum Belediyesi Binnaz KarakayaHakemler: Tolga Edis, Hande Öztürk, Emir Can ÖzkanKırçiçeği Bodrum: Ece Deniz Onat 10, Büşra Turan, Beril Albayrak 3, Deniz Ataer, Zivadinovic 9, Aycan Birgül Aktaş 4, Kübra Turan 5, Banks 16Mersin Büyükşehir Belediyespor: Asena Yalçın 4, Burcu Çiğil,...

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Salon: Bodrum Belediyesi Binnaz Karakaya

Hakemler: Tolga Edis, Hande Öztürk, Emir Can Özkan

Kırçiçeği Bodrum: Ece Deniz Onat 10, Büşra Turan, Beril Albayrak 3, Deniz Ataer, Zivadinovic 9, Aycan Birgül Aktaş 4, Kübra Turan 5, Banks 16

Mersin Büyükşehir Belediyespor: Asena Yalçın 4, Burcu Çiğil, Melis Talay 5, Emel Ecem Güler 2, Gonca Karataş 6, Dürdane Gülşah Gümüşay 6, Petronyte 27, Anderson 13, Cado 13, Walker 9

1. Periyot: 17-27

Devre: 33-42

3. Periyot: 40-69

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında Mersin Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Kırçiçeği Bodrum'u 85-47 yendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 04:34 Kaynak: AA

Deniz Onat, Edis, Büyükşehir Belediyespor, Bodrum, Spor
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