Son Dakika Haberleri: Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Kadınlar Basketbol Süper Ligi

1 saat önce

Salon: Ahmet CömertHakemler: Tunçtan Durmuşcan, Hüseyin Çelik, Ayhan BaykaraGalatasaray: Işıl Alben 4, Jefferson 11, Abdi 2, Sinem Ataş 4, Macaulay 25, İnci Güçlü 5, İrem Naz Topuz, Şerife Alperi Onar, Eda Şahin, Grigalauskyte 8, Mısra AlbayrakBOTAŞ: Cuic 14, Büşra Akbaş 5, Melis Gülcan,...

Kadınlar Basketbol Süper Ligi, System.String[]
Salon: Ahmet Cömert

Hakemler: Tunçtan Durmuşcan, Hüseyin Çelik, Ayhan Baykara

Galatasaray: Işıl Alben 4, Jefferson 11, Abdi 2, Sinem Ataş 4, Macaulay 25, İnci Güçlü 5, İrem Naz Topuz, Şerife Alperi Onar, Eda Şahin, Grigalauskyte 8, Mısra Albayrak

BOTAŞ: Cuic 14, Büşra Akbaş 5, Melis Gülcan, Williams 11, Garrick 5, Kübra Erat 9, Sehernaz Çidal, Krivacevic 5

1. periyot: 11-16

Devre: 29-27

3. periyot: 47-41

Beş faulle çıkan: 38.45 Kübra Erat (BOTAŞ)

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında Galatasaray, sahasında BOTAŞ'ı 59-49 yendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 04:34 Kaynak: AA

Sinem Ataş, Işıl Alben, Hüseyin Çelik, Spor
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