Salon: Ahmet Cömert
Hakemler: Tunçtan Durmuşcan, Hüseyin Çelik
, Ayhan Baykara Galatasaray
: Işıl Alben
4, Jefferson 11, Abdi 2, Sinem Ataş
4, Macaulay 25, İnci Güçlü
5, İrem Naz Topuz, Şerife Alperi Onar, Eda Şahin, Grigalauskyte 8, Mısra Albayrak
BOTAŞ: Cuic 14, Büşra Akbaş 5, Melis Gülcan, Williams
11, Garrick 5, Kübra Erat 9, Sehernaz Çidal, Krivacevic 5
1. periyot: 11-16
Devre: 29-27
3. periyot: 47-41
Beş faulle çıkan: 38.45 Kübra Erat (BOTAŞ)
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında Galatasaray, sahasında BOTAŞ'ı 59-49 yendi.