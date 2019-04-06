Son Dakika Haberleri: Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Kadınlar Basketbol Süper Ligi

1 saat önce

Salon: Kadir Has Kongre MerkeziHakemler: Orkun Yurtdaş, Ahmet Taner İbin, Sedef YarıcıBellona Kayseri Basketbol: Miljkovic 14, Ezgi Manlacı, Meryem Gültekin 5, Gamze Takmaz, Ivankovic 15, Gizem Sezer, Melike Tuğba Oral, Ibekwe 24Fenerbahçe: Ayşe Cora 5, Merve Arı, Birsel Vardarlı Demirmen 7,...

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Salon: Kadir Has Kongre Merkezi

Hakemler: Orkun Yurtdaş, Ahmet Taner İbin, Sedef Yarıcı

Bellona Kayseri Basketbol: Miljkovic 14, Ezgi Manlacı, Meryem Gültekin 5, Gamze Takmaz, Ivankovic 15, Gizem Sezer, Melike Tuğba Oral, Ibekwe 24

Fenerbahçe: Ayşe Cora 5, Merve Arı, Birsel Vardarlı Demirmen 7, Plum 20, Verameyenka 2, Tuğçe Canıtez 13, Tilbe Şenyürek 2, Özge Yavaş 4, Zandalasini 9, Esra Ural Topuz 4, Stokes 10

1. Periyot: 8-8

Devre: 29-28

3. Periyot: 39-56

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Bellona Kayseri Basketbol'u 76-58 yendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 06:24 Kaynak: AA

Ahmet Taner, Kayseri, basketbol, Spor
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