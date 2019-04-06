Kadınlar Basketbol Süper Ligi
1 saat önce
Salon: Kadir Has Kongre MerkeziHakemler: Orkun Yurtdaş, Ahmet Taner İbin, Sedef YarıcıBellona Kayseri Basketbol: Miljkovic 14, Ezgi Manlacı, Meryem Gültekin 5, Gamze Takmaz, Ivankovic 15, Gizem Sezer, Melike Tuğba Oral, Ibekwe 24Fenerbahçe: Ayşe Cora 5, Merve Arı, Birsel Vardarlı Demirmen 7,...
Salon: Kadir Has Kongre Merkezi
Hakemler: Orkun Yurtdaş, Ahmet Taner
İbin, Sedef Yarıcı Bellona Kayseri
Basketbol: Miljkovic 14, Ezgi Manlacı, Meryem Gültekin
5, Gamze Takmaz
, Ivankovic 15, Gizem Sezer
, Melike Tuğba Oral, Ibekwe 24 Fenerbahçe
: Ayşe Cora
5, Merve Arı
, Birsel Vardarlı
Demirmen 7, Plum 20, Verameyenka 2, Tuğçe Canıtez
13, Tilbe Şenyürek 2, Özge Yavaş 4, Zandalasini 9, Esra Ural Topuz 4, Stokes 10
1. Periyot: 8-8
Devre: 29-28
3. Periyot: 39-56
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Bellona Kayseri Basketbol'u 76-58 yendi.
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Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 06:24 Kaynak: AA
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