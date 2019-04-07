Son Dakika Haberleri: Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Kadınlar Basketbol Süper Ligi

1 saat önce

Salon: Prof. Dr. Turgay AtasüHakemler: Süleyman Dağder Dağlı, Cemil Uygül, Hakan Gereyİstanbul Üniversitesi: Watkins 10, Yasemin Güneş 9, İlayda Güner 10, Gülse Uğur 10, Feride Şevval Akalan 7, Hande Güven 3, Eylül Minez 3, Meltem Topaloğlu 2, Kardelen Gezgin 7, Ceren Taylan 2, Şuğranur...

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Salon: Prof. Dr. Turgay Atasü

Hakemler: Süleyman Dağder Dağlı, Cemil Uygül, Hakan Gerey

İstanbul Üniversitesi: Watkins 10, Yasemin Güneş 9, İlayda Güner 10, Gülse Uğur 10, Feride Şevval Akalan 7, Hande Güven 3, Eylül Minez 3, Meltem Topaloğlu 2, Kardelen Gezgin 7, Ceren Taylan 2, Şuğranur Hatice Sönmez

Hatay Büyükşehir Belediyespor: Ayşegül Günay, Gizem Başaran 11, Snytsina 17, Gajic 22, Williams 11, Cansu Köksal 11, İlsu Darıcıoğlu 7, Yeliz Doğan 3, Gizem Havare 1, Harris

1. Periyot: 21-24

Devre: 33-51

3. Periyot: 47-66

Kadınlar Basketbol Süper Ligi 25. hafta maçında Hatay Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda İstanbul Üniversitesi'ni 83-63 yendi.

Hatay ekibi bu sonuçla ligde 19. galibiyetini elde ederken, küme düşmesi daha önce kesinleşen İstanbul Üniversitesi ise 24. kez mağlup oldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 08:26 Kaynak: AA

Eylül, Akalan, Spor
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