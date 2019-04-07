Salon: Prof. Dr. Turgay Atasü
Hakemler: Süleyman Dağder Dağlı, Cemil Uygül, Hakan Gerey İstanbul Üniversitesi
: Watkins 10, Yasemin Güneş 9, İlayda Güner 10, Gülse Uğur 10, Feride Şevval Akalan
7, Hande Güven 3, Eylül
Minez 3, Meltem Topaloğlu 2, Kardelen Gezgin 7, Ceren Taylan 2, Şuğranur Hatice
Sönmez Hatay Büyükşehir Belediyespor
: Ayşegül Günay
, Gizem Başaran 11, Snytsina 17, Gajic 22, Williams
11, Cansu Köksal
11, İlsu Darıcıoğlu 7, Yeliz Doğan 3, Gizem Havare 1, Harris
1. Periyot: 21-24
Devre: 33-51
3. Periyot: 47-66
Kadınlar Basketbol Süper Ligi 25. hafta maçında Hatay Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda İstanbul Üniversitesi'ni 83-63 yendi.
Hatay ekibi bu sonuçla ligde 19. galibiyetini elde ederken, küme düşmesi daha önce kesinleşen İstanbul Üniversitesi ise 24. kez mağlup oldu.