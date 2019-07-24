Kadınlar Basketbol Süper Ligi
2 saat önce
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 2019-2020 sezonu fikstür çekimi yarın yapılacak.
Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 12:54 Kaynak: AA
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 2019-2020 sezonu fikstür çekimi yarın yapılacak. Türkiye
Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Crowne Plaza Florya'da gerçekleştirilecek fikstür çekimine, federasyon yetkilileri ile ligde mücadele edecek kulüplerin temsilcileri katılacak.
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