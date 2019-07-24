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Kadınlar Basketbol Süper Ligi

2 saat önce

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 2019-2020 sezonu fikstür çekimi yarın yapılacak.

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Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 2019-2020 sezonu fikstür çekimi yarın yapılacak.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Crowne Plaza Florya'da gerçekleştirilecek fikstür çekimine, federasyon yetkilileri ile ligde mücadele edecek kulüplerin temsilcileri katılacak.
basketbol, Türkiye, Spor

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 12:54 Kaynak: AA
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