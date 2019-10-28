Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi maçında Bellona Kayseri Basketbol ile Beşiktaş karşılaştı. Normal süresi berabere biten maç 2 kez uzatmaya gitti. Kazanan Bellona Kayseri Basketbol oldu.

Salon: Kayseri Kadir Has

Hakemler: İbrahim Altuntaş xx, İzel Deniz Pehlivan xx, Eyyüp Ayhan xx

Bellona Kayseri Basketbol: Ayşegül Günay xx (11), Luca Ivanovic xx (21), Kennedy Valentine Burke xxx (27), Kübra İmren Siyahdemir x (2), Shacobia Barbee xx (14), Gizem Sezer x (4), Sanem Gamze Zeren x (5), Gülse Uğur x (1), Klaudia Perisa xx (11)

Beşiktaş: Melek Uzunoğlu x (3), Nisa Yalçın x, Bahar Çağlar xxx (14), Yvonne Marche Anderson xxx (31), Deja Monet Middleton x, Melisa Korkmaz x, Elif Emirtekin x (3), Katsiaryna Snytsina xxx (25), Nina Bogicevic xx (15), Elif Bayram x,

Periyotlar: 1.Periyot: 19-19 (Berabere) 2.Periyot: 27-12 (Bellona Kayseri lehine) 3.Periyot: 16-24 (Beşiktaş lehine) 4.Periyot: 15-22 (Beşiktaş lehine) 1.Uzatma Periyodu: 10-10 (Berabere) 2.Uzatma Periyodu: 9-4 (Bellona Kayseri lehine)

Devre: 46-31 (Bellona Kayseri Basketbol lehine)

Normal Süre: 77-77 (Berabere)

5 Faul Alanlar: Kübra İmren Siyahdemir (Bellona Kayseri Basketbol) Yvonne Marche Anderson, Nina Bogicevic (Beşiktaş)

(İHA)