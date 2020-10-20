Bellona Kayseri Basketbol takımı ligin 5. haftasında sahasında oynadığı Nesibe Aydın Basketbol maçını 62-70'lik skorla mağlup noktaladı.
Salon: Kadir Has
Hakemler: Mehmet Şahin xx, Mustafa Akıllıoğlu xx, Halit Erbaş xx
Bellona Kayseri Basketbol: Zeynep Öykü Kalbisagde x, Melis Gülcan xx 11, Mikiah Cheryl Harrigan xxx 19, Esra Ural Topuz xxx 11, Tyasha Pearl Desiree Harris xx 15, Sevgi Tonguç x 6, Gülse Uğur x
Nesibe Aydın Basketbol: Katsiaryna Snytsina xx 12, Sheylani Marie Peddy xx 7, Melike Tuğba Oral x 3, Ruth Cecilia Hebard xxxx 24, Harika Gözde Eldaş xx 12, Merve Uygül x, Büşra Akgün xx 10, Hülya Çoklar x 2, Zsofia Simon x
1. Periyot: 15-22 (Nesibe Aydın lehine)
Devre: 30-39 (Nesibe Aydın lehine)
3. Periyot: 44-58 (Nesibe Aydın lehine) - KAYSERİ
- Kaynak: İHA
Son Dakika › Spor › Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Bellona Kayseri Basketbol: 62 Nesibe Aydın Basketbol: 70 - Son Dakika Spor