Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Bellona Kayseri Basketbol: 62 Nesibe Aydın Basketbol: 70 - Son Dakika

Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Bellona Kayseri Basketbol: 62 Nesibe Aydın Basketbol: 70

20.10.2020 19:59
Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Bellona Kayseri Basketbol: 62 Nesibe Aydın Basketbol: 70, System.String[]

Bellona Kayseri Basketbol takımı ligin 5. haftasında sahasında oynadığı Nesibe Aydın Basketbol maçını 62-70'lik skorla mağlup noktaladı.

Bellona Kayseri Basketbol takımı ligin 5. haftasında sahasında oynadığı Nesibe Aydın Basketbol maçını 62-70'lik skorla mağlup noktaladı.

Salon: Kadir Has

Hakemler: Mehmet Şahin xx, Mustafa Akıllıoğlu xx, Halit Erbaş xx

Bellona Kayseri Basketbol: Zeynep Öykü Kalbisagde x, Melis Gülcan xx 11, Mikiah Cheryl Harrigan xxx 19, Esra Ural Topuz xxx 11, Tyasha Pearl Desiree Harris xx 15, Sevgi Tonguç x 6, Gülse Uğur x

Nesibe Aydın Basketbol: Katsiaryna Snytsina xx 12, Sheylani Marie Peddy xx 7, Melike Tuğba Oral x 3, Ruth Cecilia Hebard xxxx 24, Harika Gözde Eldaş xx 12, Merve Uygül x, Büşra Akgün xx 10, Hülya Çoklar x 2, Zsofia Simon x

1. Periyot: 15-22 (Nesibe Aydın lehine)

Devre: 30-39 (Nesibe Aydın lehine)

3. Periyot: 44-58 (Nesibe Aydın lehine) - KAYSERİ

Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Bellona Kayseri Basketbol: 62 Nesibe Aydın Basketbol: 70
Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Bellona Kayseri Basketbol: 62 Nesibe Aydın Basketbol: 70
Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Bellona Kayseri Basketbol: 62 Nesibe Aydın Basketbol: 70

basketbol, Bellona, Kayseri, Aydın, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Bellona Kayseri Basketbol: 62 Nesibe Aydın Basketbol: 70 - Son Dakika Spor

YORUMLAR

Son Dakika

Galatasaray'ın listesinde bulunan eski futbolcusu Seri'ye lisans çıkarılmadı Netflix, Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolde olacağı bilim-kurgu dizisi çekecek Hayırsız evlat, yanında getirdiği silahla annesini ayaklarından vurdu İstanbul'da trafik denetimlerinde "uyuşturucu kiti" kullanılmaya başlandı Başakşehir'le karşılaşacak Leipzig'de Amadou Haidara koronavirüse yakalandı Yakalı toy kuşu, 7 yıl sonra bu kez Trabzon'da görüldü Düğün konvoyu gibi süslenen 3 araçta 16 göçmen yakalandı Mastürbasyon davasında istediği karar çıkmayan koca, eşi ve kızından örnek verdi: Ya onlar görseydi ne olacaktı?
Son Dakika: Türkiye'de 20 Ekim günü koronavirüs kaynaklı 74 can kaybı, 1894 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 20 Ekim günü koronavirüs kaynaklı 74 can kaybı, 1894 yeni vaka tespit edildi         
19:57
Son Dakika: Ortaokullarda 5., liselerde de 9. sınıflar 2 Kasım'da yüz yüze eğitime başlıyor Son Dakika: Ortaokullarda 5., liselerde de 9. sınıflar 2 Kasım'da yüz yüze eğitime başlıyor         
19:21
Dünyanın en hızlı büyüyen yayıncısı Rachell Hofstetter'ın yayını bir ayda 11 milyon kez izlendi Dünyanın en hızlı büyüyen yayıncısı Rachell Hofstetter'ın yayını bir ayda 11 milyon kez izlendi         
19:17
Azerbaycan, Ermenistan ordusuna ait iki İHA'yı düşürdü Azerbaycan, Ermenistan ordusuna ait iki İHA'yı düşürdü         
18:41
Selahattin Demirtaş'ın terörist kardeşi Nurettin Demirtaş'tan alçak sokak eylemleri çağrısı Selahattin Demirtaş'ın terörist kardeşi Nurettin Demirtaş'tan alçak sokak eylemleri çağrısı         
18:14
Bu görüntüler bugün çekildi! Alanya'da sahiller yaz aylarını aratmadı Bu görüntüler bugün çekildi! Alanya'da sahiller yaz aylarını aratmadı         
17:51
Ozan Tufan'ın Pelkas'la ilgili gafı sonrası F.Bahçe'nin yaptığı paylaşım büyük ses getirdi Ozan Tufan'ın Pelkas'la ilgili gafı sonrası F.Bahçe'nin yaptığı paylaşım büyük ses getirdi         
17:04
Çoklu organ yetmezliğinden dolayı ölüm döşeğindeki Hakan Taşıyan'ın son hali sevenlerini kahretti Çoklu organ yetmezliğinden dolayı ölüm döşeğindeki Hakan Taşıyan'ın son hali sevenlerini kahretti         
15:50
Paşinyan'ın kızı Ermenileri delirtti: Hayallerimiz ve hedeflerimiz başarısız oldu Paşinyan'ın kızı Ermenileri delirtti: Hayallerimiz ve hedeflerimiz başarısız oldu         
14:31
Yunanistan, Türkiye'nin S-400 testinin ardından S-300 testine hazırlanıyor; NATO sessiz Yunanistan, Türkiye'nin S-400 testinin ardından S-300 testine hazırlanıyor; NATO sessiz         
13:45
Bu kadarına da pes! Kumar oynatılması için duvarı kırıp, gizli bölme açmışlar Bu kadarına da pes! Kumar oynatılması için duvarı kırıp, gizli bölme açmışlar         
13:01
Nusret'in mekanının önündeki kuyrukla ilgili bomba iddia: Kişi başı 3 bin lira ödeniyor Nusret'in mekanının önündeki kuyrukla ilgili bomba iddia: Kişi başı 3 bin lira ödeniyor         
12:16
Oğluna camiyi sevdirmeye çalışan baba takla atarak namaza durdu Oğluna camiyi sevdirmeye çalışan baba takla atarak namaza durdu         
11:42
Eski sevgilinin 'Uygunsuz fotoğraf' şantajı 18 yaşındaki genç kızın hayatını kararttı Eski sevgilinin 'Uygunsuz fotoğraf' şantajı 18 yaşındaki genç kızın hayatını kararttı         
10:47
Bakan Koca'nın işe giden vatandaşlar için sunduğu çözüm önerisi yorum bombardımanına tutuldu Bakan Koca'nın işe giden vatandaşlar için sunduğu çözüm önerisi yorum bombardımanına tutuldu         
10:47
Rus gazeteci Ermeni cephesinden bildirdi: Dayanılmaz bir koku var, askerlerin cesetleri ortalıkta duruyor Rus gazeteci Ermeni cephesinden bildirdi: Dayanılmaz bir koku var, askerlerin cesetleri ortalıkta duruyor         
10:01
Mikrofonu açık unutan Abdülkerim Durmaz'dan canlı yayında ağır küfür Mikrofonu açık unutan Abdülkerim Durmaz'dan canlı yayında ağır küfür         
10:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2020 20:22:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Bellona Kayseri Basketbol: 62 Nesibe Aydın Basketbol: 70 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei