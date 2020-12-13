Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Bellona Kayseri Basketbol: 91 - Beşiktaş HDI Sigorta: 87 - Son Dakika

Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Bellona Kayseri Basketbol: 91 - Beşiktaş HDI Sigorta: 87

13.12.2020 17:45
Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Bellona Kayseri Basketbol: 91 - Beşiktaş HDI Sigorta: 87, System.String[]

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Bellona Kayseri Basketbol kendi evinde Beşiktaş HDI Sigorta'yı 91-87 yendi.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Bellona Kayseri Basketbol kendi evinde Beşiktaş HDI Sigorta'yı 91-87 yendi.

Karşılaşmanın ilk dakikalarında Bellona Kayseri Basketbol 7-2 öne geçerek farkı açmaya çalıştı. Beşiktaş, Bellona Kayseri Basketbol'un sayılarına karşılık vererek art arda bulduğu sayılarla farkı kapatmaya çalıştı. Beşiktaş, Bellona Kayseri Basketbol'un sert savunmasına rağmen skoru 21-19'a kadar getirdi. İlk çeyrek 25-21 Bellona Kayseri Basketbol üstünlüğü ile tamamlandı.

İkinci çeyreğe hızlı başlayan Bellona Kayseri Basketbol etkili savunmasıyla Beşiktaş'ın potadan boş dönmesini fırsat bilerek aradaki farkı 12 sayıya kadar çıkardı. İkinci periyotta da Beşiktaş hücumda sayı bulmakta zorlandı ve periyot 49-40 Bellona Kayseri Basketbol üstünlüğü ile tamamlandı.

Üçüncü periyotta Beşiktaş rakibine karşı baskısını arttırarak skoru 54-54'ge getirdi. Büyük çekişmeye sahne olan üçüncü periyotta Bellona Kayseri Basketbol aradaki farkı koruyamadı ve çeyrek 60-58 tamamlandı.

Son periyotta Beşiktaş üst üste bulduğu üçlüklerle 71-66 öne geçti. Son saniyelere 76-78 öne giren Beşiktaş üstünlüğünü koruyamadı. Harrggan'ın attığı sayı ile son periyot 78-78 tamamlandı ve maç uzatmalara gitti.

Uzatmalarda Bellona Kayseri Basketbol sayı üretmekte zorlandı. Serbest atışlarda da sayı bulmakta zorlanan Kayseri ekibi son dakikada bulduğu üçlüklerle maçı 91-87 kazandı.

Salon: Kadir Has

Hakemler: Semih Vural xxx, Sertan Kırklar xx, Nihat Çetin xx

Bellona Kayseri Basketbol: Zeynep x 2, Melis xx 13, Ayşegül xxx 14, Gülse x, Harrigan xxx 21, Kalani Brown xxx 13, Gemelos x 6, Esra x 1, Tyasha Harris xxx 21

Başantrenör: Ayhan Avcı

Beşiktaş HDI Sigorta: Senay x, İremnaz x, Melisa x 6, Alvarez xxx 24, Elif x 6, Nisa x 2, Miadraşkiçeviç x,

Bredford xxx 36, İvankovic xxx 13

Başantrenör: Mehmet Kabaran

1. periyot: 25-21 (Bellona Kayseri Basketbol lehine)

Devre: 49-40 (Bellona Kayseri Basketbol lehine)

3. Periyot: 60-58 (Bellona Kayseri Basketbol lehine)

(Alparslan Ötüken/İHA)

Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Bellona Kayseri Basketbol: 91 - Beşiktaş HDI Sigorta: 87
Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Bellona Kayseri Basketbol: 91 - Beşiktaş HDI Sigorta: 87
Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Bellona Kayseri Basketbol: 91 - Beşiktaş HDI Sigorta: 87
Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Bellona Kayseri Basketbol: 91 - Beşiktaş HDI Sigorta: 87
Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Bellona Kayseri Basketbol: 91 - Beşiktaş HDI Sigorta: 87
Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Bellona Kayseri Basketbol: 91 - Beşiktaş HDI Sigorta: 87
Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Bellona Kayseri Basketbol: 91 - Beşiktaş HDI Sigorta: 87
Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Bellona Kayseri Basketbol: 91 - Beşiktaş HDI Sigorta: 87
Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Bellona Kayseri Basketbol: 91 - Beşiktaş HDI Sigorta: 87
Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Bellona Kayseri Basketbol: 91 - Beşiktaş HDI Sigorta: 87
Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Bellona Kayseri Basketbol: 91 - Beşiktaş HDI Sigorta: 87
Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Bellona Kayseri Basketbol: 91 - Beşiktaş HDI Sigorta: 87
Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Bellona Kayseri Basketbol: 91 - Beşiktaş HDI Sigorta: 87

basketbol, Beşiktaş, Bellona, Kayseri, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Bellona Kayseri Basketbol: 91 - Beşiktaş HDI Sigorta: 87 - Son Dakika Spor


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