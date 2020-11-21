Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Çukurova Basketbol: 86 Hatay Büyükşehir Belediyespor: 67 - Son Dakika

Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Çukurova Basketbol: 86 Hatay Büyükşehir Belediyespor: 67

21.11.2020 17:19
Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Çukurova Basketbol: 86 Hatay Büyükşehir Belediyespor: 67, System.String[]

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Çukurova Basketbol, evinde Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 86-67 yendi.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Çukurova Basketbol, evinde Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 86-67 yendi. Bu galibiyetle Mersin ekibi, üstü üste 5. galibiyetini almış oldu.

Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanan maça hazlı başlayan ev sahibi ekip, ilk periyodu 26-15 önde tamamladı. İkinci periyotta da etkili oyununu sürdüren Mersin ekibi, devreye 48-35 önde girdi. Maçın 3. periyotunda da iyi oynayan ve bulduğu sayılarla aradaki farkı açan Güney ekibi, bu periyotu 63-49 önde bitirdi. Maçın son periyodunda ise maç ortada geçti. Her iki takımda karşılıklı sayılar bulurken, maçı Mersin ekibi 86-67 yendi. Bu galibiyetle Mersin ekibi, üst üste 5. galibiyetini almış oldu.

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Serhat Büker xx, Göksun Öz xx, Hande Öztürk xx

Çukurova Basketbol: Kristine Anigwe xx 15, Alina Iagupova xxx 25, Lyudmyla Naumenko xx 14, Manolya Kurtulmuş xx 15, Melis Talay x, Feride Şevval Akalan x 6, İlayda Güner x 6, Fatmanur Karakaş x 5

Hatay Büyükşehir Belediyespor: Hind Ben Abdelkader xxx 17, Kübra Siyahdemir x 7, Alexis Sade Prince x 7, Astou Ndour, Derin Yaya xxx 22, Gizem Başaran x 6, İdil Türk x 5

1. Periyot: 26-15 (Çukurova Basketbol)

Devret: 48-35 (Çukurova Basketbol)

3. Periyot: 86-67 (Çukurova Basketbol) - MERSİN

Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Çukurova Basketbol: 86 Hatay Büyükşehir Belediyespor: 67
Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Çukurova Basketbol: 86 Hatay Büyükşehir Belediyespor: 67
Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Çukurova Basketbol: 86 Hatay Büyükşehir Belediyespor: 67
Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Çukurova Basketbol: 86 Hatay Büyükşehir Belediyespor: 67
Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Çukurova Basketbol: 86 Hatay Büyükşehir Belediyespor: 67
Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Çukurova Basketbol: 86 Hatay Büyükşehir Belediyespor: 67
Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Çukurova Basketbol: 86 Hatay Büyükşehir Belediyespor: 67
Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Çukurova Basketbol: 86 Hatay Büyükşehir Belediyespor: 67

Odeabank Spor Toto Basketbol Süper Ligi, Büyükşehir Belediyespor, Çukurova Basketbol, Hatay, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Çukurova Basketbol: 86 Hatay Büyükşehir Belediyespor: 67 - Son Dakika Spor


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