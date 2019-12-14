Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Elazığ İl Özel İdare: 105 - OGM Ormanspor: 76 - Son Dakika
Son Dakika Spor Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Elazığ İl Özel İdare: 105 - OGM Ormanspor: 76 - Son Dakika Spor

Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Elazığ İl Özel İdare: 105 - OGM Ormanspor: 76

6 saat önce

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında B. Elazığ İl Özel İdare evinde karşılaştığı OGM Ormanspor'u 29 sayı farkla 105-76 mağlup etti.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Elazığ İl Özel İdare: 105 - OGM Ormanspor: 76, System.String[]

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında B. Elazığ İl Özel İdare evinde karşılaştığı OGM Ormanspor'u 29 sayı farkla 105-76 mağlup etti.


Elazığ İl Özel İdare Spor Kompleksi'nde oynanan maçta baştan sona etkili bir performans ortaya koyan Elazığ ekibi ilk periyodu 20-11, ikinci periyodu 38-30, üçüncü periyodu 65-59 üstünlükle geçti. Son periyotta rakip potaya takım 40 sayı bırakan bordo-beyazlılar, salondan 105-76'lık galibiyetle ayrıldı.


Elazığ ekibinde Riquna Williams kaydettiği 52 sayıyla galibiyette başrol oynarken, kariyer rekorunu da egale etti. Ankara ekibinde ise Arike Ogunbowale'nin 31 sayısı mağlubiyeti önleyemedi. - ELAZIĞ

Türkiye, Elazığ, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 04:35 Kaynak: İHA
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