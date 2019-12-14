Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Elazığ İl Özel İdare: 105 - OGM Ormanspor: 76

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında B. Elazığ İl Özel İdare evinde karşılaştığı OGM Ormanspor'u 29 sayı farkla 105-76 mağlup etti.



Elazığ İl Özel İdare Spor Kompleksi'nde oynanan maçta baştan sona etkili bir performans ortaya koyan Elazığ ekibi ilk periyodu 20-11, ikinci periyodu 38-30, üçüncü periyodu 65-59 üstünlükle geçti. Son periyotta rakip potaya takım 40 sayı bırakan bordo-beyazlılar, salondan 105-76'lık galibiyetle ayrıldı.



Elazığ ekibinde Riquna Williams kaydettiği 52 sayıyla galibiyette başrol oynarken, kariyer rekorunu da egale etti. Ankara ekibinde ise Arike Ogunbowale'nin 31 sayısı mağlubiyeti önleyemedi. - ELAZIĞ