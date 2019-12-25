Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Elazığ İl Özel İdare: 79 - Çukurova Basketbol: 85 - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Elazığ İl Özel İdare: 79 - Çukurova Basketbol: 85 - Son Dakika

Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Elazığ İl Özel İdare: 79 - Çukurova Basketbol: 85

6 saat önce

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında B. Elazığ İl Özel idare, evinde karşılaştığı Çukurova Basketbol'a 85-79 yenildi.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Elazığ İl Özel İdare: 79 - Çukurova Basketbol: 85, System.String[]

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında B. Elazığ İl Özel idare, evinde karşılaştığı Çukurova Basketbol'a 85-79 yenildi.

Elazığ İl Özel İdare Spor Salonu'nda oynanan maça etkili başlayan Elazığ ekibi ilk periyodu 29-21 önde tamamlandı. İkinci periyotta yoğun itirazlardan dolayı Mersin ekibinin antrenörü Ceyhun Yıldızoğlu salondan çıkartılırken, bu çeyrek de Elazığ ekibinin 50-42'lik üstünlüğüyle geçildi. Üçüncü çeyrekte dış atışlardan önemli sayılar çıkaran Çukurova Basketbol, son periyoda 64-62'lik üstünlükle girmeyi başardı. Elazığ ekibinde kaptan Nihan Demirkol'un 5 faulle oyun dışı kalmasından sonra bordo-beyazlı ekip, salondan 85-79 mağlup ayrıldı ve bu sezon ilk kez iç sahada kaybetti.

Elazığ ekibinde Kia Vaugh'un 24 sayısı galibiyet için yeterli olmazken, rakip takımda Gabriela, Bentley ve Tuck 18'er sayıyla oynadı.

(İHA)

basketbol, Çukurova, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 09:55 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Meteoroloji'den 10 kent için yoğun kar yağışı uyarısı yapıldı
Başkent beyaza büründü! Kartpostallık manzaralar ortaya çıktı İstanbul Üniversitesi'nde kıyafet tartışması! Öğretim görevlisinin öğrenciye "Burası pavyon değil" dediği iddia edildi Bakan Selçuk'tan duygusal paylaşım! Beğeni yağdı

Son Dakika Haberleri
04:15 Patlayan lastiğe bakmak için durdu, canından oldu - Son Dakika
04:01 Yol kenarında patlayan lastiğini kontrol etmek isteyen sürücüye tır çarptı: 1 ölü - Son Dakika
03:50 YILIN OLAYLARI 2019 - KASIM (3) - Son Dakika
03:43 YILIN OLAYLARI 2019 - KASIM (4) - Son Dakika
03:31 'Evlat nöbeti'ndeki Hüsniye Kaya kızına kavuştu - Son Dakika
01:02 Başkent beyaza büründü! Kartpostallık manzaralar ortaya çıktı - Son Dakika
23:22 İstanbul Üniversitesi'nde kıyafet tartışması! Öğretim görevlisinin öğrenciye "Burası pavyon değil" dediği iddia edildi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2019 04:30:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Elazığ İl Özel İdare: 79 - Çukurova Basketbol: 85 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]